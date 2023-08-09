Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

10 августа в церкви вспоминают апостолов от 70-ти Прохора, Пармена и других. В народном календаре - Прохоры-Пармены. О традициях этого дня и что нельзя делать на церковный праздник - рассказываем в материале.

10 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

В книге Деяний Апостолов сказано, что однажды в Иерусалиме 12 апостолов Христа выбрали из своих учеников семерых и поставили их диаконами. Ими стали Прохор, Пармен, Никанор, Стефан, Филипп, Тимон и Николай.

Святой Прохор сопровождал первоверховного апостола Петра и тот поставил его епископом в город Никомидию. После Прохор стал спутником святого апостола Иоанна Богослова - их вместе сослали на остров Патмоса, а по возвращению Прохор продолжил проповедовать христианскую веру в городе Антиохии и там умер как мученик.

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Святой Никанор пострадал вместе с архидиаконом Стефаном и другими христианами. Святой Тимон был поставлен епископом города Бастории в Аравии - он также пострадал от иудеев и язычников за проповедь Евангелия. Сначала его хотели сжечь, но он вышел из огня невредимым. Тогда святого распяли на кресте, где он умер.

Святой Пармен проповедовал учение Христа в Македонии. Есть две версии его смерти: по первой он умер от болезни, по второй - принял мученическую смерть.

Все апостолы от 70-ти умерли в разное время, но церковь почитает их в один день. 10 августа святых вспоминают по нынешнему церковному календарю, по новоюлианскому их будут почитать 28 июля.

Народные приметы на 11 августа

Приметы дня говорят о том, какими будут погода и зима:

яркие мерцающие звезды ночью - днем возможна гроза;

с утра много росы - день будет погожий;

облака высоко - к теплой и сухой погоде;

муравьи строят большие муравейники - зима будет ранней и холодной.

В народном календаре 10 августа - праздник Прохоры-Пармены. В старину в этот день прославляли кузнецов, их считали сверхлюдьми, умеющими укрощать огонь, железо и воду, и дарили подарки.

10 августа - что сегодня нельзя делать

Есть в этот праздник несколько запретов:

нельзя ругаться, злословить, сплетничать, желать зла - это в любой день считается грехом;

не следует отказывать в помощи - ни человеку, ни животному;

нельзя заниматься рукоделием - шить, вязать, вышивать и т.д.

Главный запрет этого дня - заниматься торговлей, менять и продавать что-либо (если это не основной вид деятельности), так как ничего в этот день не заладится и можно потерять то, что приобретешь.

Что можно делать 10 августа

У апостолов от 70-ти просят мира, благополучия в доме и душевного спокойствия.

Считается, что сегодня хорошо работать на огороде или в саду - вся работа будет во благо. Можно копать картофель, собирать урожай овощей, фруктов, идти за лесными ягодами. Из картофеля нового урожая готовят всевозможные блюда. В старину верили, что если в этот день съесть грушу, то уйдут все неприятности.

Ранее мы рассказывали, когда Спасы 2023 и их традиции, которые следует знать.

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