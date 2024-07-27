Какой церковный праздник отмечают 28 июля по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

28 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают апостолов от 70-ти Прохора, Пармена и других. В народе день прозвали Прохоры-Пармены. О традициях и приметах 28 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

28 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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28 июля по новому церковному календарю (10 августа по старому) - день памяти апостолов от 70-ти Прохора, Пармена и других.

Книга Деяний Апостолов повествует, как однажды в Иерусалиме 12 апостолов Христа выбрали из своих учеников семерых и поставили их диаконами. Это были Прохор, Пармен, Никанор, Стефан, Филипп, Тимон и Николай.

Святой Прохор стал верным спутником первоверховного апостола Петра, и со временем Петр поставил его епископом в городе Никомидия. Затем Прохор сопровождал святого апостола Иоанна Богослова, вместе с ним он был сослан на остров Патмоса. По возвращению Прохор продолжил проповедовать веру в городе Антиохии, там и погиб.

Святой Никанор также пострадал вместе с архидиаконом Стефаном и другими христианами. Святого Тимона поставили епископом города Бастории в Аравии, где он пострадал от рук иудеев и язычников за то, что проповедовал Евангелия. Святой Пармен проповедовал учение Христа в Македонии, по одной из версий он умер от болезни, по другой - погиб как мученик.

Все семеро апостолов от 70-ти пострадали за веру в Христа.

Церковный праздник 28 июля по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - день памяти святого князя Владимира Великого и Крещение Руси-Украины.

О чем говорят приметы на 28 июля

По приметам судят, какими будут погода и зима:

ночью ярко мерцают звезды - днем возможна гроза;

много росы с утра - день выдастся погожий;

облака в небе высоко - к теплой и сухой погоде;

муравьи строят большие муравейники - к ранней и холодной зиме.

В народном календаре 28 июля - праздник Прохоры-Пармены. День считается благоприятным для работы в поле, саду и огороде.

Что нельзя делать 28 июля

В этот день, как и любой другой, церковь не одобряет сквернословия, злобы, зависти и жадности, выступает против мести, отчаяния.

По народным приметам на Прохоры-Пармены нельзя ругаться и сплетничать, заниматься рукоделием - шить, вязать, вышивать и т.д., а также торговать, если это не ваш основной вид деятельности - любые торговые начинания не заладятся, а то, что приобретешь, пропадет.

Что можно делать 28 июля

В молитвах к святым апостолам просят мира и благополучия в доме, душевного спокойствия, благополучия для близких.

Считается, что день памяти апостолов от 70-ти благоприятен для сельскохозяйственных работ - можно копать картошку, собирать урожай овощей, фруктов, идти в лес за ягодами. Рекомендуется также готовить блюа из картофеля. По старому поверью, чтобы привлечь удачу сегодня нужно съесть грушу.

28 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Анастасия, Елена, Ирина.

По старому стилю именины празднуют Василий, Владимир, Петр.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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