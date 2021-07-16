Сегодня отмечается 11 мужских именин.

Именины – это день церковной памяти святого с определенным именем. Наш одноименный святой считается ангелом-хранителем и покровителем человека. Родители выбирают детям церковные имена, чтобы мальчики и девочки также обрели священную защиту.

Александр: от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".

Анатолий: форма древнегреческого имени Анатолиос, от слова анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет", так называли жителя Анатолии.

Антон: произошло от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Георгий, Егор: образовано от древнегреческого имени Георгиос, от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Демид: от древнегреческого имени Диомедес: диос - "Зевсов, принадлежащий Зевсу, божественный" и медомай - "думать", "заботиться".

Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Марк: происходит от греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Родион: от греческого слова родеос - "розовый", от греческого слова родион - "житель острова Родос", русская форма древнегреческого имени Иродион - "герой", "героический".

Филипп: от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

Фома: произошло от имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".

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Автор: Екатерина Пулатова