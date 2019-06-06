Все о Вознесении Господнем: традиции, приметы и самые яркие поздравления

День Вознесения Иисуса Христа всегда отмечается в четверг, на сороковой день после Пасхи.

В этом году Вознесение Господне приходится на 6 июня. Именно сегодня православные отмечают один из самых почитаемых праздников в христианстве.

История и традиции празднования Вознесения

День Вознесения Иисуса Христа всегда отмечается в четверг, на сороковой день после Пасхи, что и отражает историческую подоплеку праздника. Согласно библейским преданиям, после того, как Иисус Христос воскрес, он 40 дней совершал проповеди, после чего покинул мир людей на глазах своих учеников и пообещал вернуться в канун «конца света». Вознесение считается завершением пасхального цикла праздников в христианстве.

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Для прославления подвигов и чудес, которые совершал Иисус Христос, наши предки выпекали специальное печенье в форме лесенок, которое символизировало возвращение Иисуса на небо. Такой хлебушек ели сами, угощали других и носили на кладбище, где клали на могилки своих близких и родных.

Также с пшенной муки принято печь блины и красить яйца, вспоминая умерших. Для крестьян этот день означал начало активного засева всех полей. Хозяева старались успеть сделать это за 10 дней до праздника Троицы. Для успешного результата и удачного аграрного сезона крестьяне устраивали на Вознесение праздничные обеды с пасхальными яйцами, печеньем и блинами. Работать именно в этот день считалось большим грехом, поэтому работы в поле восстанавливались лишь на следующий день.

Также на Вознесение люди ходят в церкви, где освящают приготовленное к праздничному обеду и просят у Бога здоровья, благополучия и хорошего урожая. Наши предки верили, что в этот день Господь ходит среди людей и хорошо слышит их просьбы.

Вознесение принято проводить в праздничной атмосфере в кругу своей семьи. Родные ходят друг к другу в гости и приносят с собой свежую выпечку и блюда.

Что нельзя делать на Вознесение

Категорически запрещено в этот день ругаться, желать кому-то зла даже мысленно, переедать, плевать на землю, «по которой ходил Господь». Также нельзя отказывать в просьбах незнакомым людям, поскольку Иисус «продолжает свой земной путь по дорогам».

Кроме этого, на Вознесение не отпевают усопших и не служат панихиду. Тяжелую работу по дому не стоит делать, поскольку это отвлекает от мыслей о Господе в такой светлый день. Также запрещается выносить из дома мусор.

Связанные с Вознесением приметы

Народные синоптики утверждают, что сухая и солнечная погода на Вознесение предвещает аграриям хороший урожай. А утренняя роса, собранная на Вознесение до Восхода Солнца, считалась лекарством против многих болезней и превосходным профилактическим средством.

Холодная и дождливая погода в этот день расценивалась как плохой знак, который может принести неурожай и проблемы с хозяйством.

Поздравления на Вознесение

Вознесся Он на небо,

Чтобы защищать людей!

Желаю в Вознесение —

Вам преданных друзей,

Чтобы ложь из вашей жизни

Исчезла навсегда,

И чтобы вера в сердце

Осталась на года!

***

Вознесение Господне

Весть прекрасную несет.

Пусть же с радостью сегодня

Небо вам подарит все:

Пусть будет с вами счастье,

Приумножив благодать,

Чтобы всяческим невзгодам

Вас навеки миновать!

***

С Вознесением Господним

Поздравляю вас!

Пусть будет самым светлым

Ваш каждый день и час!

***

В Вознесение Господне

Свою душу в храм неси,

Пусть Всевышний все исполнит,

Лишь в молитве попроси.

***

С праздником сегодня

Я вас всех поздравляю!

В праздник Вознесения

Здравия желаю!

Желаю вам счастья,

Надежды и любви!

Всегда чтобы Господь

Был в каждом слове!

***

В этот солнечный день мы поздравляем вас с Вознесением Господним. Пусть ваша душа будет чистой, а сердце – любящим. Желаем вам получать удовольствие от каждого дня и не забывать благодарить Господа за каждую прожитую минуту.

***

Пусть Вознесение Господне подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а дороги, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

***

В великий праздник Вознесения Господня желаю вам нерушимой надежды на лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью.

***

Прошу прощения у всех, кого обидел я ныне!

Пусть Бог простит и все ваши ошибки.

Желаю вам всем благословения

И от души огромного везения!