Все о Вознесении Господнем: традиции, приметы и самые яркие поздравления
В этом году Вознесение Господне приходится на 6 июня. Именно сегодня православные отмечают один из самых почитаемых праздников в христианстве.
История и традиции празднования Вознесения
День Вознесения Иисуса Христа всегда отмечается в четверг, на сороковой день после Пасхи, что и отражает историческую подоплеку праздника. Согласно библейским преданиям, после того, как Иисус Христос воскрес, он 40 дней совершал проповеди, после чего покинул мир людей на глазах своих учеников и пообещал вернуться в канун «конца света». Вознесение считается завершением пасхального цикла праздников в христианстве.
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Для прославления подвигов и чудес, которые совершал Иисус Христос, наши предки выпекали специальное печенье в форме лесенок, которое символизировало возвращение Иисуса на небо. Такой хлебушек ели сами, угощали других и носили на кладбище, где клали на могилки своих близких и родных.
Также с пшенной муки принято печь блины и красить яйца, вспоминая умерших. Для крестьян этот день означал начало активного засева всех полей. Хозяева старались успеть сделать это за 10 дней до праздника Троицы. Для успешного результата и удачного аграрного сезона крестьяне устраивали на Вознесение праздничные обеды с пасхальными яйцами, печеньем и блинами. Работать именно в этот день считалось большим грехом, поэтому работы в поле восстанавливались лишь на следующий день.
Также на Вознесение люди ходят в церкви, где освящают приготовленное к праздничному обеду и просят у Бога здоровья, благополучия и хорошего урожая. Наши предки верили, что в этот день Господь ходит среди людей и хорошо слышит их просьбы.
Вознесение принято проводить в праздничной атмосфере в кругу своей семьи. Родные ходят друг к другу в гости и приносят с собой свежую выпечку и блюда.
Что нельзя делать на Вознесение
Категорически запрещено в этот день ругаться, желать кому-то зла даже мысленно, переедать, плевать на землю, «по которой ходил Господь». Также нельзя отказывать в просьбах незнакомым людям, поскольку Иисус «продолжает свой земной путь по дорогам».
Кроме этого, на Вознесение не отпевают усопших и не служат панихиду. Тяжелую работу по дому не стоит делать, поскольку это отвлекает от мыслей о Господе в такой светлый день. Также запрещается выносить из дома мусор.
Связанные с Вознесением приметы
Народные синоптики утверждают, что сухая и солнечная погода на Вознесение предвещает аграриям хороший урожай. А утренняя роса, собранная на Вознесение до Восхода Солнца, считалась лекарством против многих болезней и превосходным профилактическим средством.
Холодная и дождливая погода в этот день расценивалась как плохой знак, который может принести неурожай и проблемы с хозяйством.
Поздравления на Вознесение
Вознесся Он на небо,
Чтобы защищать людей!
Желаю в Вознесение —
Вам преданных друзей,
Чтобы ложь из вашей жизни
Исчезла навсегда,
И чтобы вера в сердце
Осталась на года!
***
Вознесение Господне
Весть прекрасную несет.
Пусть же с радостью сегодня
Небо вам подарит все:
Пусть будет с вами счастье,
Приумножив благодать,
Чтобы всяческим невзгодам
Вас навеки миновать!
***
С Вознесением Господним
Поздравляю вас!
Пусть будет самым светлым
Ваш каждый день и час!
***
В Вознесение Господне
Свою душу в храм неси,
Пусть Всевышний все исполнит,
Лишь в молитве попроси.
***
С праздником сегодня
Я вас всех поздравляю!
В праздник Вознесения
Здравия желаю!
Желаю вам счастья,
Надежды и любви!
Всегда чтобы Господь
Был в каждом слове!
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В этот солнечный день мы поздравляем вас с Вознесением Господним. Пусть ваша душа будет чистой, а сердце – любящим. Желаем вам получать удовольствие от каждого дня и не забывать благодарить Господа за каждую прожитую минуту.
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Пусть Вознесение Господне подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а дороги, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!
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В великий праздник Вознесения Господня желаю вам нерушимой надежды на лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью.
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Прошу прощения у всех, кого обидел я ныне!
Пусть Бог простит и все ваши ошибки.
Желаю вам всем благословения
И от души огромного везения!