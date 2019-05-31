Вознесение Господне: когда и как отмечать, история, традиции и запреты на праздник

В 2019 году Вознесение приходится на 6 июня.

Дата праздника Вознесения уникальна для каждого года. В 2019 году Вознесение приходится на 6 июня.

Когда Вознесение Господне 2019

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

История праздника Вознесение

Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.

Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.

Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…».

Три факта о празднике Вознесение

Отдельным праздником Вознесение стало только в конце IV века. Ранее это событие вспоминалось во время празднования цикла Пятидесятницы. Впервые о праздновании Вознесения на сороковой день после Пасхи говорится в «Апостольских постановлениях», датирующихся примерно 380 годом.

Еще в середине IV века мать императора Константина Великого равноапостольная Елена воздвигла на Елеонской горе храм в честь Вознесения. В 614 году он был разрушен персами. Но и сегодня на Елеонской горе служат литургию в день Вознесения.

Об особом значении Елеонской горы в истории спасения человечества говорит ветхозаветная Книга пророка Захарии. В конце времен, когда Иерусалим будет разграблен и разорен безбожниками, Господь сойдет на Елеонскую гору, уничтожит всех противников народа Израильского (христианская традиция видит здесь символ Церкви) и воцарится над всей землей.

Что можно и нельзя делать на Вознесение

На Вознесение принято ходить в храм, молиться о благополучии и здравии. В этот день перед тем, как взойти на небеса, Господь, как принято считать, выслушивает все просьбы людей и исполняет их. Также в этот праздник стоит попросить прощения у всех, с кем вы в ссоре. Только делайте это искренне. На Вознесение существует обычай "ходить на распутье" - в гости к родным и знакомым и дарить им испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами "лесенки", символизирующие путь на небо.

Как и в любой церковный праздник, на Вознесение нельзя ругаться, сквернословить и желать кому-либо зла; - заниматься чревоугодием; - веселиться; - выносить мусор; - плевать на землю, поскольку считается, что Иисус в праздничный день продолжает свой земной путь по дорогам; - по изложенной выше причине нельзя отказывать странникам; - заниматься сексом; - отпевать усопших, в церквях и храмах в этот день не служат панихиды; - заниматься тяжелой работой по дому, ведь это якобы отвлекает от размышлений о Господе и молитв.

На праздник Вознесения Господня обращают молитвы ко Господу с просьбами о помощи в делах, здоровье, мире и защите, а также просят прощения за грехи и неблаговидные поступки.

Согласно народным приметам, после праздника лето вступает в свои права, поэтому дома принято украшать свежей зеленью.

Молитва на Вознесение Господне

Господи Иисусе Христе, Боже наш,

сошедый с Небесных высот спасения нашего ради и напитавый нас духовною радостию

во святыя и пресветлыя дни Воскресения Твоего,

и паки по совершении земнаго служения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою

и возседый одесную Бога и Отца!

В сей ясный и всесветлый день Божественнаго на небеса восхождения" Твоего

"земля празднует и ликует, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари,

человецы славословят непрестанно, зряще заблуждшее и падшее естество свое на рамо Твое, Спасе,

вземлемо и на небеса вознесенное,

Ангели же веселятся, глаголюще:

Кто Сей, пришедый во славе, силен во брани.

Сей воистину Царь Славы?!

Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующим и плотоугодия, творити непрестающим,

восход Твой на небо страшный помышляющи и празднующе,

плотская и житейская отложити попечения и со Апостолы Твоими на небо ныне взирати

всем сердцем своим и всеми помышленьми своими, поминающе,

яко тамо на небеси горе жительство наше есть,

здесь же на земли мы точию странники и пришельцы есмы,

отшедшия из дома Отча в страну далечу греха.

Сего ради усердно просим Тя, преславным Вознесением Твоим, Господи,

оживи нашу совесть, еяже нужнейши ничтоже есть в мире,

возведи нас из плена сего греховнаго плоти и мира и сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная,

яко да не ктому себе угождати будем и жити,

но Тебе Господу и Богу Нашему служити будем и поработаем,

дондеже отрешившеся от уз плоти и прошедши невозбранно воздушныя мытарства,

достигнем небесных обителей Твоих, идеже, ставше одесную Величествия Твоего,

со Архангелы и Ангелы и всеми святыми прославляти будем

Всесвятое Имя Твое со Безначальным Твоим Отцем

и Пресвятым и Единосущным и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.