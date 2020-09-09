Львов в зеркальную дату ждет благоприятный и удачный день.

В зеркальную дату 9.09 жизнь четырех знаков Зодиака перевернется с ног на голову, утверждают астрологи.

Об этом пишет slovofraza.

Львов в зеркальную дату ждет благоприятный и удачный день. Mожно даже сказать, что это поворотный период, так как вас ждет позитивная новость, на которую давно рассчитывали. Скорее всего, дело коснется работы. Беритесь за амбициозные проекты и вас ждет повышение или приятные бонусы.

Дева

Благоприятным периодом зеркальная дата 09.09.2020 станет и для знака зодиака Дева. Вас также ждут победы на профессиональном поприще. Дева не зря прикладывала усилия, так как ранние проекты, наконец, выстрелят и принесут солидную прибыль.

Скорпион

День покажется Скорпиону сложным, потому что придется выкладываться максимально и двигаться в потемках, однако в целом день будет для вас положительным. Удача ждет вас в романтической сфере. Не исключена приятная встреча с человеком, который вам давно нравится. День может стать началом новых романтических отношений.

Стрелец

Зеркальная дата 09.09.2020 – переломный момент для знака зодиака Стрелец. Вы познакомитесь с влиятельным и интересным человеком, которому суждено стать для вас наставником и учителем. Именно новый знакомый не только поможет Стрельцу продвинуться по карьерной лестнице, но привьет серьезность и научит концентрировать энергию на цели, а не распыляться во все стороны.

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Автор: УНИАН