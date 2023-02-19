Для того, чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно вовремя посеять культуру на рассаду и сделать это правильно.

Прежде, чем начинать сеять огурцы на рассаду, нужно понять, где вы будете их выращивать - в теплице или на открытом грунте. Пчелоопыляемые сорта отлично подходят для грядок, а вот в теплицу лучше брать самоопыляемые и партенокарпические виды. УНИАН расскажет, как правильно вырастить рассаду огурцов в домашних условиях без проблем.

Ранее мы говорили, почему посадка огурцов в кипяток дает огромные урожаи.

Когда сажать огурцы на рассаду в 2023 году - лунный календарь

Многие огородники считают, что при высадке любой культуры нужно обязательно сверяться с лунным календарем, иначе всходов не видать. Считается, что правильный подход увеличивает урожайность на 30%. Главное, что нужно запомнить:

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в полнолуние и новолуние вообще ничего не делать с растениями;

на растущую луну работать с культурами, где съедобная часть находится над землей;

на убывающую луну ухаживать за растениями с подземной съедобной частью.

Лунный календарь посадки огурцов на рассаду говорит, что в феврале благоприятными датами окажутся числа с 21 по 28, в марте - с 1 по 5, с 23 по 26, с 28 по 31, в апреле - 1 и 2, с 20 по 22, с 27 по 29 число.

Когда сажать огурцы в теплицу и в открытый грунт

Прежде, чем пересаживать рассаду в землю, вы должны убедиться в благосклонности климатических условий. Тыквенная культура, к которой относятся огурцы, категорически не переносит холода. Для нормального роста огурцов почва должна быть прогрета как минимум до 10-12°C, дневная температура не должна опускаться ниже +18 °C, а ночная ниже +10°C.

Для того, чтобы правильно рассчитать сроки пересадки, нужно определить дату посева семян. Выберите день, затем к нему прибавьте 5-7 дней на появление всходов и 25 на развитие сеянца. К примеру, если рассаду вы посеяли 25 февраля, то в начале марта появятся всходы. В начале апреля можно будет пересаживать растения в теплицу, а еще через 10 дней - в открытый грунт.

Как правильно вырастить рассаду огурцов в домашних условиях

Опытные огородники говорят, что самые лучшие семена для посадки - те, которые хранились от 2 до 4 лет - они дают больше всего цветков женского типа. Перед посадкой их нужно откалибровать - опустить на 30 минут в слабый соляной раствор. Те семена, которые всплыли, выбросить, остальные достать, выбрать самые крупные, промыть водой и обработать "Фитоспорином" или раствором марганцовки.

Далее можно приступать к посадке - насыпать грунт в стаканчик, полить его водой, сделать ямку 1-1.5 см, опустить в нее по 2 семечка. Сверху засыпать почвосмесью, накрыть пленкой и убрать в теплое место. Каждый день рассаду нужно поливать, а пленку убирать на 20-30 минут, чтобы огурцы "дышали", а на рассаде не появилась плесень. Когда вы увидите первые всходы, снимайте пленку и оставляйте ростки без нее. В возрасте 25-30 дней огурцы можно пересаживать в теплицу или открытый грунт.

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