Какой стороной сажать фасоль и о чем важно помнить при выращивании этой культуры - читайте на УНИАН.

Диетологи называют фасоль одной из самых удачных культур - она подходит и для регулярного употребления в пищу, и как хорошая альтернатива мясной продукции, и в качестве ингредиента для консервации. УНИАН расскажет, как сажать кустовую фасоль и другие ее виды.

Ранее мы говорили о том, что можно сажать в июне-июле в огороде.

Какие бывают виды фасоли - список

Перед тем, как начать высаживать фасоль, следует определиться с типом растения. Их существует всего 5:

кустовая;

спаржевая;

декоративная;

зерновая;

вьющаяся.

Зерновую, к примеру, выращивают для получения бобов и последующего их употребления в пищу. Декоративная нужна для цветов, а спаржевая - для стручков.

Как правильно сажать фасоль в открытый грунт - подготовка

Первый этап посадки фасоли - внимательный осмотр семян. Вы должны перебрать их, удалить поврежденные и некачественные экземпляры. Затем нужно замочить бобы в воде на ночь - разбухшие, они взойдут быстрее. Некоторые огородники используют специальные стимуляторы роста, добавляя их в чистую воду - в таком растворе фасоль гораздо быстрее напитается полезными веществами и будет готова к посадке.

ВАЖНО: оставлять фасоль в воде дольше, чем на 15 часов, нельзя - бобы "захлебнутся" и вместо активного роста вы получите обратный результат.

Какие удобрения вносить при посадке фасоли

Наилучший вариант для фасоли - плодородная, влажная и рыхлая почва. Суглинистая и супесчаная земля подойдут идеально. Обязательно перед посадкой внесите в почву перегной, чтобы подкормить фасоль сразу - это благоприятно скажется на ее росте.

Также важно правильно выбрать место. Лучше всего остановиться на участке под забором, на который всегда попадают прямые солнечные лучи. Если вы выбрали вьющийся вид культуры, то ее можно высаживать на сетку - тогда вам не нужны будут дополнительные опоры.

Лук, огурцы, капуста или картофель - хорошие предшественники для фасоли. Кроме того, ее можно смело высаживать между грядками этих растений, ведь фасоль - растение-сидерат, а это значит, что она снабжает почву азотом и ускоряет рост всех близлежащих культур.

Как вырастить фасоль на даче - этапы

Приступая к посадке фасоли, следуйте инструкции, изложенной ниже:

перекопайте грядку и сделайте лунки на расстоянии 15-20 см друг от друга;

на дно лунок внесите перегной;

полейте выкопанные углубления чистой водой;

положите по 2-3 семечка в каждую лунку на глубину, не более 3-4 см;

засыпьте лунки землей и разровняйте грядку.

Если вы высаживаете вьющуюся фасоль, то кладите в лунку гнезда по 5-7 штук и обязательно учитывайте наличие опоры рядом.

Когда сажать фасоль в 2022 году по лунному календарю

Минимальная температура почвы для посадки фасоли - 10-12 °С, а оптимальная - 20-25 °С. Если температура будет ниже, то семена сгниют, именно поэтому данную культуру высаживают только тогда, когда почва хорошо прогреется.

Наиболее благоприятным периодом для высаживания фасоли в июне считается неделя с 24 по 30 число. Однако помните, что в дни новолуния и полнолуния работать на огороде нельзя, поэтому 29 июня смело вычеркивайте из этого списка.

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