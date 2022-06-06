Можно ли сажать лук в июне и какие растения вы успеете вырастить этим летом - узнайте на УНИАН.

Середина-конец весны - наиболее популярное время для работы в огороде, которым успешно пользуются дачники. В этом году планы многих садоводов нарушила война, поэтому УНИАН рассказывает, можно ли сажать капусту в июне или другие необходимые для жизни культуры.

Ранее мы говорили о том, чем лучше удобрять клубнику летом и весной.

Что можно сажать в конце мая-начале июня - список

Перед тем, как приступать к посадке, подготовьте свои грядки - прорыхлите их, уберите сорняки и полейте почву, чтобы обеспечить ее необходимым количеством влаги. Помните о том, что высаживать растения лучше всего в теплый, но не жаркий день.

Картофель

Для посадки выбирайте ранние и среднеранние сорта, тогда урожай получите к осени. Подготовленные клубни положите в землю на глубину 8 см, расстояние между грядками оставьте минимум в 60 см. Поливать картошку не нужно, но если вы видите, что лето слишком жаркое - настройте капельный полив.

Кабачки

Идеальное время для выращивания кабачков - вторая половина июня, а сорта тоже лучше брать ранние и среднеспелые. Сформируйте лунки по 5-6 см в глубину, выдерживания расстояние в 60-70 см. В каждое углубление положите по 2-3 шт семян, а после прорастания уберите слабые. Не забывайте поливать саженцы пару раз в неделю.

Свекла и репа

Культуры, высаженные в июне, зимой будут храниться лучше, чем те, которые попали в весенний график огородных работ. Свеклу лучше высаживать рассадой - так она быстрее созреет, а вот репу можно сеять в открытый грунт.

Репу высаживайте в грядках с интервалом 10-15 см друг от друга, по 2-3 семена в каждой лунке. Спустя время, уберите слабые ростки, а остальные регулярно поливайте. Ранее мы подробно рассказывали, как сажать свеклу на грядке летом.

Пекинская капуста

Даже эту культуру можно посадить летом, но сначала придется посеять капусту на рассаду и успеть до середины июня. При этом, урожай вы соберете через 2 месяца. В емкости для рассады нужно поместить 1 зернышко семян. Примерно через месяц после этого можно пересаживать капусту в открытый грунт в 45–50 сантиметров друг от друга. Поливать необходимо 2-3 раза в неделю.

Стручковая фасоль

Вариант посадки фасоли в июне подходит тем, кто любит свежие бобовые и не планирует консервировать их на зиму. Перед посадкой фасоль нужно подготовить - замочить ее в теплой воде на сутки, несколько раз сменив жидкость. Затем на огороде сделать лунки глубиной 2-3 см на расстояние 20-30 см друг от друга. Уложите фасоль, присыпьте землей и полейте. Урожай взойдет через два месяца или позже.

Цветная капуста

Если вы посадите такую капусту в июне, то уже в июле-августе соберете первый урожай. Для того, чтобы начать процесс посадки, вам нужно выкопать лунки глубиной 1-2 см на расстоянии 25 см друг от друга. В каждое углубление положить семена и присыпать землей. Через время удалите слабые ростки, а остальные поливайте, не давая почве пересыхать.

Морковь

Опытные дачники говорят, что морковь лучше всего высаживать именно в июне - в это время активность вредителей резко снижается. Подготовьте семена, замочив их на сутки в горячей воде, а затем подсушите их. Высаживайте семена в лунки, выдерживая расстояние 5-10 см друг от друга. Спустя время, смотрите на качество урожая и не стесняйтесь прореживать его. Поливайте саженцы в зависимости от температуры на улице - в жаркие дни чаще, чем в прохладные.

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