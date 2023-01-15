В чем главное преимущество перепелиных яиц, кому нужно их употреблять регулярно и как правильно сварить птичий дар - узнайте в материале УНИАН.

В яйцах перепелки находится больше всего биоактивных веществ. Аминокислоты, железо, цинк, фосфор, магний, марганец, калий, витамины B1, B2, В12 и A - компоненты, которые превращают перепелиные яйца в невероятно полезный продукт.

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Перепелиные яйца - вред и польза от употребления

Специалисты советуют кушать яйца перепелки тем, кто не ест мяса, а также людям, чья жизнь связана с регулярными физическими нагрузками. Также данный продукт необходим и худеющим - яйца не добавят лишних калорий, но подкрепят организм полезными веществами. Важно, что в перепелином яйце содержание холестерина ниже, чем в курином.

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Также врачи советуют ежедневно давать их детям - одно или два малышам, а деткам постарше можно употреблять в пищу до трех яиц. По 2-3 яйца перепелки в день советуют есть и беременным женщинам.

Как варить перепелиные яйца - пошаговая инструкция

Сколько варить яйца - зависит от того, в каком виде вы хотите их съесть. Если всмятку, то время варки будет колебаться в пределах 1-2 минут, а для состояния "вкрутую" придется подождать дольше - 5 минут.

Технология приготовления перепелиных яиц проста:

в кастрюлю аккуратно положить яйца;

налить воды так, чтобы она полностью покрыла продукт;

добавить 0.5 ч.л соли;

поставить кастрюлю с яйцами на огонь;

после закипания убавить огонь и варить нужное количество времени.

Не забудьте, что по окончании процесса емкость с яйцами нужно быстро снять с огня и подставить под струю холодной воды, наполнить ею кастрюлю и оставить на 5-10 минут. Такой простой лайфхак поможет вам проще и легче очистить яйца от скорлупы.

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