В яйцах перепелки находится больше всего биоактивных веществ. Аминокислоты, железо, цинк, фосфор, магний, марганец, калий, витамины B1, B2, В12 и A - компоненты, которые превращают перепелиные яйца в невероятно полезный продукт.
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Перепелиные яйца - вред и польза от употребления
Специалисты советуют кушать яйца перепелки тем, кто не ест мяса, а также людям, чья жизнь связана с регулярными физическими нагрузками. Также данный продукт необходим и худеющим - яйца не добавят лишних калорий, но подкрепят организм полезными веществами. Важно, что в перепелином яйце содержание холестерина ниже, чем в курином.
Также врачи советуют ежедневно давать их детям - одно или два малышам, а деткам постарше можно употреблять в пищу до трех яиц. По 2-3 яйца перепелки в день советуют есть и беременным женщинам.
Как варить перепелиные яйца - пошаговая инструкция
Сколько варить яйца - зависит от того, в каком виде вы хотите их съесть. Если всмятку, то время варки будет колебаться в пределах 1-2 минут, а для состояния "вкрутую" придется подождать дольше - 5 минут.
Технология приготовления перепелиных яиц проста:
- в кастрюлю аккуратно положить яйца;
- налить воды так, чтобы она полностью покрыла продукт;
- добавить 0.5 ч.л соли;
- поставить кастрюлю с яйцами на огонь;
- после закипания убавить огонь и варить нужное количество времени.
Не забудьте, что по окончании процесса емкость с яйцами нужно быстро снять с огня и подставить под струю холодной воды, наполнить ею кастрюлю и оставить на 5-10 минут. Такой простой лайфхак поможет вам проще и легче очистить яйца от скорлупы.