Приближаются холода, и многие поспешили доставать теплые вещи. Наверняка вы заметили затхлый запах в шкафу с одеждой и уже подумываете все перестирывать.
К сожалению, без этого не обойтись, но чтобы подобного не случалось в дальнейшем, УНИАН расскажет, почему появляется запах в шкафу, как избавиться от него и не допустить появления неприятного аромата в будущем.
Почему появляется запах в шкафу с одеждой
Есть несколько причин, почему в шкафу запах старости. Основная заключается в плохой вентиляции. Из-за недостатка циркуляции воздуха одежда начинает неприятно пахнуть, и этот аромат переходит не только на те вещи, которыми вы временно не пользуетесь, а на весь гардероб.
Поговорим о наиболее распространенных причинах, почему появляется затхлый запах в шкафу:
- Высокая влажность. Этот фактор способствует не только образованию аромата старости на одежде, но и появлению плесени и грибка в самом шкафу.
- Пыль и насекомые. Наличие пыли и, к примеру, моли, неизменно оставляет свой след на запахе вещей.
- Старые вещи. У многих из нас в шкафу имеются предметы гардероба, которые жалко выбросить. Они годами лежат на полке, ожидая своего звездного часа, который, вероятно, никогда не наступит. Такие вещи также могут быть источником затхлого запаха.
- Отсутствие ухода за вещами. Даже если вы убрали одежду подальше до наступления подходящего сезона, она нуждается в должном уходе. Старайтесь перебирать ее раз в несколько недель, чтобы избежать слеживания ткани и образования неприятных ароматов.
Кстати, можете положить на полки с отложенными вещами ароматические саше и таблетки от моли. Это также поможет улучшить ситуацию.
Как убрать неприятный запах в шкафу - проверенные методы
Прежде чем разбираться, как убрать запах в шкафу с одеждой, важно упомянуть о важности регулярной уборки. Не забывайте протирать поверхности внутри шкафа (и полки, и стенки), чтобы удалить пыль и грязь.
Теперь детально разберем, как убрать запах в шкафу с одеждой. Во-первых, не забывайте проветривать. Достаточно открывать шкаф на 20-30 минут ежедневно, и вы заметите, что ситуация улучшилась. К тому же, это рабочий метод, как убрать запах сырости в шкафу.
Во-вторых, в борьбе с сыростью вам помогут различные поглотители влаги. Это может быть силикагель, который продается в хозяйственных магазинах, или платочек с рисом, если нужна более экологичная альтернатива.
С сыростью разобрались, а чем убрать запах плесени в шкафу? Если есть видимое поражение грибком, нужно обработать зараженные участки раствором уксуса (смешайте с водой 1:1) или же раствором соды (в 1 литре воды растворите 2 ст.л. соды). Если такой щадящий способ не поборол плесень, обратитесь к более мощным магазинным средствам. Не забудьте полностью высушить шкаф, оставив дверцы открытыми на несколько дней или используя осушители воздуха.
Но на этом останавливаться не стоит. Используйте антисептики и антигрибковые средства, которые помогут предотвратить появление новых очагов плесени.
Если же полки сильно повреждены грибком, советуем рассмотреть замену шкафа.
Чем убрать запах в шкафу - натуральные средства
В борьбе с затхлостью вам отлично помогут лаванда, древесный уголь или сода – эти средства могут нейтрализовать запахи. Также можете приобрести ароматизаторы.
Теперь вы знаете, как убрать запах в шкафу. Эти простые, но действенные методы помогут избавиться как от запаха сырости, так и плесени, что улучшит общее состояние вашего шкафа.