Эти простые, но действенные методы помогут избавиться как от запаха сырости, так и плесени, что улучшит общее состояние вашего шкафа.

Приближаются холода, и многие поспешили доставать теплые вещи. Наверняка вы заметили затхлый запах в шкафу с одеждой и уже подумываете все перестирывать.

К сожалению, без этого не обойтись, но чтобы подобного не случалось в дальнейшем, УНИАН расскажет, почему появляется запах в шкафу, как избавиться от него и не допустить появления неприятного аромата в будущем.

Почему появляется запах в шкафу с одеждой

Есть несколько причин, почему в шкафу запах старости. Основная заключается в плохой вентиляции. Из-за недостатка циркуляции воздуха одежда начинает неприятно пахнуть, и этот аромат переходит не только на те вещи, которыми вы временно не пользуетесь, а на весь гардероб.

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Поговорим о наиболее распространенных причинах, почему появляется затхлый запах в шкафу:

Высокая влажность. Этот фактор способствует не только образованию аромата старости на одежде, но и появлению плесени и грибка в самом шкафу.

Этот фактор способствует не только образованию аромата старости на одежде, но и появлению плесени и грибка в самом шкафу. Пыль и насекомые. Наличие пыли и, к примеру, моли, неизменно оставляет свой след на запахе вещей.

Наличие пыли и, к примеру, моли, неизменно оставляет свой след на запахе вещей. Старые вещи. У многих из нас в шкафу имеются предметы гардероба, которые жалко выбросить. Они годами лежат на полке, ожидая своего звездного часа, который, вероятно, никогда не наступит. Такие вещи также могут быть источником затхлого запаха.

У многих из нас в шкафу имеются предметы гардероба, которые жалко выбросить. Они годами лежат на полке, ожидая своего звездного часа, который, вероятно, никогда не наступит. Такие вещи также могут быть источником затхлого запаха. Отсутствие ухода за вещами. Даже если вы убрали одежду подальше до наступления подходящего сезона, она нуждается в должном уходе. Старайтесь перебирать ее раз в несколько недель, чтобы избежать слеживания ткани и образования неприятных ароматов.

Кстати, можете положить на полки с отложенными вещами ароматические саше и таблетки от моли. Это также поможет улучшить ситуацию.

Как убрать неприятный запах в шкафу - проверенные методы

Прежде чем разбираться, как убрать запах в шкафу с одеждой, важно упомянуть о важности регулярной уборки. Не забывайте протирать поверхности внутри шкафа (и полки, и стенки), чтобы удалить пыль и грязь.

Теперь детально разберем, как убрать запах в шкафу с одеждой. Во-первых, не забывайте проветривать. Достаточно открывать шкаф на 20-30 минут ежедневно, и вы заметите, что ситуация улучшилась. К тому же, это рабочий метод, как убрать запах сырости в шкафу.

Во-вторых, в борьбе с сыростью вам помогут различные поглотители влаги. Это может быть силикагель, который продается в хозяйственных магазинах, или платочек с рисом, если нужна более экологичная альтернатива.

С сыростью разобрались, а чем убрать запах плесени в шкафу? Если есть видимое поражение грибком, нужно обработать зараженные участки раствором уксуса (смешайте с водой 1:1) или же раствором соды (в 1 литре воды растворите 2 ст.л. соды). Если такой щадящий способ не поборол плесень, обратитесь к более мощным магазинным средствам. Не забудьте полностью высушить шкаф, оставив дверцы открытыми на несколько дней или используя осушители воздуха.

Но на этом останавливаться не стоит. Используйте антисептики и антигрибковые средства, которые помогут предотвратить появление новых очагов плесени.

Если же полки сильно повреждены грибком, советуем рассмотреть замену шкафа.

Чем убрать запах в шкафу - натуральные средства

В борьбе с затхлостью вам отлично помогут лаванда, древесный уголь или сода – эти средства могут нейтрализовать запахи. Также можете приобрести ароматизаторы.

Теперь вы знаете, как убрать запах в шкафу. Эти простые, но действенные методы помогут избавиться как от запаха сырости, так и плесени, что улучшит общее состояние вашего шкафа.

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