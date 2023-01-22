Подсунуть подделку могут производители продуктов из разных ценовых сегментов.

Купили сливочное масло, но вкус или цвет вызывают сомнения в его качестве и натуральности? УНИАН научит, как проверить сливочное масло в домашних условиях.

Только за прошлый год сливочное масло подорожало в Украине на 22%. Сегодня стоимость пачки масла весом около 200 грамм в супермаркетах - от 59 до 87 гривен. Все больше производителей могут начать продавать подделки, желая сэкономить. И цена тут не играет роли: подсунуть смесь жиров неизвестного происхождения и ни слова об этом не сказать на этикетке могут как производители масла "подороже", так и изготовители более дешевых вариантов.

Ранее мы уже рассказывали, как проверить качество творога дома. Теперь разберемся, как определить настоящее сливочное масло, чтобы перестать терять деньги, покупая фальсификат.

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Как проверить сливочное масло в воде - легкий тест с кипятком

Проверка в горячей воде - одна из самых эффективных. Качественное масло должно полностью растворяться в ней, окрашивая в молочный цвет. Обратите внимание: масло должно раствориться без какого-либо осадка и, тем более, "хлопьев". Их наличие - очень плохой сигнал.

Проверка сливочного масла заморозкой

Настоящее качественное сливочное масло при низких температурах должно просто таки "задубеть". Если в нем есть растительные жиры - они не дадут ему этого сделать. Потому один из эффективным способов проверить масло на натуральность - заморозить. Замороженный брусок масла следует попробовать измельчить. Если увидите под ножом масляную крошку вместо ровных пластов - верный признак хорошего масла.

Как проверить сливочное масло на сковороде

Отличный способ протестировать этот продукт - непосредственно в процессе готовки. Проследите, как купленный вами продукт ведет себя при нагревании. Хорошее сливочное масло, брошенное на разогретую сковороду, будет источать приятный молочный аромат и даст характерную пенку.

Как проверить сливочное масло йодом и марганцовкой

Есть также несколько способов, как проверить сливочное масло при помощи аптечных средств - йода и марганцовки. Оба способа недостаточно информативны, но имеют право на жизнь.

Марганцовка поможет определить, есть ли в составе масла растительный жир. Добавьте масло в раствор марганцовки и посмотрите, изменился ли цвет. Если жидкость посветлеет - в составе вашего масла только животные жиры.

Йод позволит выяснить, есть ли в составе дешевое пальмовое масло. Добавьте йод в растворенное в горячей воде масло и следите за реакцией. Натуральный продукт не вступит в реакцию, а спустя несколько часов от йода не останется и следа. Если же раствор приобрел бурый оттенок - плохие новости, скорее всего, перед вами фальсификат.

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