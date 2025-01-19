Один из самых колоритных городов Украины славится своими необычными традициями.

Каждый украинец, который хотя бы раз в жизни бывал в Одессе, знает, что это не просто город, а настоящая, та самая "жемчужина", сияющая на берегу Черного моря. Равнодушного отношения к ней быть не может - одни ругают ее за непонятные для приезжего транспортные развязки и вечно наполненные людьми пляжи, другие влюбляются в местный колорит и неповторимую культуру с первого взгляда.

Однако и те, и другие рано или поздно, даже хотя бы ради экзотики, решают прокатиться на одесском трамвае и, обнаруживая себя пассажирами общественного транспорта, понимают, что за проезд в Одессе платят не так, как в большинстве украинских городов.

Как работает общественный транспорт в Одессе и почему оплачивать нужно в конце

Главная причина, судя по словам одесситов, заключается в том, что раньше проезд в Одессе на трамваях и маршрутках был делом очень непродолжительным. Любой маршрут занимал мало времени - путешествие из пункта А и пункт Б можно было назвать коротким.

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Самым длинным маршрутом, на тот момент, был проезд от улицы Паустовского, ныне переименованной в улицу имени Рыцарей Зимнего похода (в честь героев 28 отдельной механизированной бригады) до вокзала, а затем от вокзала до улицы имени Академика Вильямса, ныне переименованной в улицу имени Евгения Чикаленко.

Только когда в Одессе появились автобусы-"богданы" в конце 90-х, городские власти смогли увеличить путь езды, и многие маршруты стали разделять по зонам оплаты. Например, если вы едете по поселку Котовского, то платить нужно было одну гривню, а до дома мебели - полторы.

Такая система была удобна и пассажирам, и водителям - первые заходили в транспорт, а потом на выходе говорили, на какой остановке они сели в автобус, чтобы можно было посчитать стоимость проезда. К тому же, подобную тактику поддержали и водители - в конце поездки им не приходилось отвлекаться от вождения, чтобы рассчитать пассажира. Необходимость оплачивать проезд в Одессе именно так продлилась недолго, сейчас уже много лет тариф фиксированный вне зависимости от расстояния, но традиция сохранилась до сих пор.

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