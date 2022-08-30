Почему появляются мошки в комнатных цветах и как быстро от них избавиться - узнайте в материале УНИАН.

Черные мошки в цветах - это сциариды, размером всего в несколько миллиметров и абсолютно не опасны для человека. Взрослые особи откладывают яйца во влажную почву, оттуда вылупляются маленькие мошки, которые питаются гниющей в земле органикой, но могут подгрызать и тонкие молодые корешки растений.

УНИАН расскажет, какие средства от мошек в цветах наиболее эффективны при борьбе с нежелательным соседством.

Почему появляются черные летающие мошки в цветах

Опытные садоводы и огородники называют несколько причин возникновения таких насекомых в квартирах украинцев:

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неправильный полив - переувлажненный грунт или мокрый поддон станут отличной средой размножения мошек;

- переувлажненный грунт или мокрый поддон станут отличной средой размножения мошек; застоявшийся воздух - сциариды чаще всего появляются в плохо проветриваемых помещениях;

- сциариды чаще всего появляются в плохо проветриваемых помещениях; зараженный грунт - если не прокаливать почву перед посадкой, то присутствие мошек вам обеспечено;

- если не прокаливать почву перед посадкой, то присутствие мошек вам обеспечено; гниющие овощи и фрукты - такие продукты приманивают мошек, которые потом перебираются на цветы.

Также причиной возникновения сциаридов могут стать и внешние факторы - мошка запросто залетает в окно или попадает в квартиру через вентиляцию. Также ее могут принести вам вместе с красивым покупным букетом или связкой, к примеру, бананов.

Как избавиться от мошек в цветах народными средствами

Если вы хотите быстро и эффективно избавиться от сциаридов и прогнать их со своих цветов, воспользуйтесь "бабушкиными" методами, которые доказывают свою эффективность уже не один десяток лет.

Мыльный раствор от мошек в цветах

Возьмите 250 мл чистой воды и растворите в ней 50 гр хозяйственного мыла. Затем перелейте раствор в пульверизатор и опшикайте растения. Альтернативный вариант - смочить в растворе тряпочку и протереть ею листья. Такую процедуру нужно проводить 1 раз в 5 дней до полного исчезновения насекомых.

Спички от мошек в цветах

Достаньте из коробка 4 спички и воткните их серой вниз в горшок с цветком, а затем полейте водой. После того, как сера растворится, замените спички. Меняйте их до тех пор, пока увидите, что мошек больше нет, а их личинки умерли в почве.

Перекись водорода от мошек в цветах

В литре воды растворите 2 ст.л перекиси водорода, полученным раствором опрыскайте растение и обильно полейте почву. Перекись улучшит состояние почвы, а не только избавит цветок от мошек.

Вместо перекиси можно использовать и марганец от мошек в цветах, только следите, чтобы раствор был нежно-розового цвета.

Корица от мошек в цветах

Пачку корицы высыпьте на почву, где растет цветок - резкий запах пряности отпугивает насекомых, но не причиняет вреда растению. Также можно сделать настой - развести корицу в стакане кипяченой воды и при каждом поливе обрабатывать растение.

Чеснок от мошек в цветах

Чеснок хорош тем, что он может отпугнуть взрослых насекомых и уничтожить личинки, которые живут в цветочном горшке. Опытные садоводы рекомендуют готовить раствор:

3 зубчика чеснока измельчить ножом;

залить 1 л кипятка;

настаивать в течение 4 часов;

процедить и перелить в пульверизатор.

Полученной смесью обработайте грунт и листья растения, а мякоть, которая останется, добавьте в почву цветка. Для истребления мошек в 1-ом горшке достаточно 1-ой головки, поделенной на 3 части.

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