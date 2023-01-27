О том, как сделать идеальную подкормку для цветов и вырастить свой домашний ботанический сад - читайте на УНИАН.

Каждый садовод не раз сталкивался с проблемой поиска идеального удобрения, которое подходило бы для всех его растений сразу. Однако не все так просто. При огромном выборе удобрений и всевозможных подпиток, спектр их действия достаточно ограничен. Более того - каждая подпитка предназначена для конкретных растений и мало какие химикаты можно использовать хотя бы для половины огорода.

Разобраться в огромном списке гербицидов, пестицидов, органических подкормок, стимуляторов роста, инсектицидов и прочих тонкостях садоводства достаточно сложно. А если вы не профессиональный ботаник - практически невозможно.

Мы расскажем вам, как приготовить оптимальное удобрение из кожуры цитрусовых, которое можно будет использовать и в огороде и для комнатных растений. Ранее мы говорили о том, что можно сделать из кожуры цитрусовых еще.

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Апельсиновые корки - почему их нельзя выбрасывать

Многие садоводы уже давно пришли к выводу, что кожура цитрусовых достаточно благоприятно влияет на грунт. За счет большого количества эфирных масел это очень неплохой способ улучшить плодородность почвы.

Кожуру закапывают в землю возле стебля растения на глубине не более 5-7 см. Этот способ используют как для комнатных цветов, так и для растений, живущих на открытом грунте.

Также апельсиновые корки можно добавить в компостную яму и использовать уже весной. В этом случае цитрусовые обогатят грунт азотистыми удобрениями и помогут семенам взойти быстрее.

Кожура цитрусовых как удобрение - в чем польза

Пользу цитрусовых для садоводства сложно переоценить. Дело в том, что по своему составу мандариновые корки или, например, кожура лимона не отличаются от минеральных удобрений. Разница только одна - вы используете натуральный продукт, а не химикат.

За счет высокого содержания калия и фосфора апельсиновые корки как удобрение - это оптимальный вариант быстро, достаточно бюджетно и безопасно помочь вашим растениям окрепнуть.

Огромный плюс удобрения на основе цитрусовых в том, что помимо прекрасной подкормки, это еще и идеальный способ избавиться от медведки и муравьев. Эфирные масла отпугивают вредителей, поэтому вы не только обогатите почву, но и защитите свои растения.

Каким растениям полезна цитрусовая подкормка

Если говорить о том, что подкармливают апельсиновыми корками, то это практически все комнатные цветы. Настойка на кожуре цитрусовых прекрасно подходит для каланхоэ, фиалок, аспарагуса. Также цитрусовая подпитка оптимальна для азалии, мирта и многих других обитателей вашего подоконника.

На открытом грунте апельсиновыми корками удобряют цветы, кусты смородины и малины.

Как сделать удобрение из цитрусовых

Если говорить о том, как использовать корки от цитрусовых в качестве удобрения, то есть несколько способов.

Кожуру цитрусовых можно добавить в компостную яму. Таким удобрением садоводы рекомендуют подкармливать растения ранней весной.

Свежие корки апельсинов или мандаринов можно закопать в землю возле зеленого любимца, которому вы хотите помочь окрепнуть. Самое главное - закапывать нужно не глубоко, не более 5-8 см. Также учтите, что делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить ни стебель, ни корень растения.

Более безопасный способ - использование засушенной кожуры цитрусовых. В этом случае корки мандаринов, апельсинов или лимонов нужно высушить и при помощи блендера или мясорубки измельчить до порошкообразного состояния. Такое удобрение можно использовать в качестве прикормки, просто высыпая его на открытый грунт. Главное условие - добавку нужно класть недалеко от стебля растения, добавлять можно не более 1-2 столовых ложек на один комнатный цветок. Чтобы усилить эффект, растение нужно будет полить.

Еще один способ применения цитрусовых в качестве удобрения - настойка. Если вы не знаете, как использовать мандариновые корки для этой цели, просто запаситесь трехлитровой банкой и пластиковой крышкой.

По сути, настойка - это самое простое и доступное удобрение из цитрусовых корок:

трехлитровую банку на треть заполняем кожурой;

наливаем в банку кипяток по "плечики";

закрываем пластиковой крышкой;

убираем в темное место на сутки.

Полученный раствор идеально подходит как для подпитки комнатных, так и огородных растений. Использовать его нужно в промежутках между поливами.

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