Каждый садовод не раз сталкивался с проблемой поиска идеального удобрения, которое подходило бы для всех его растений сразу. Однако не все так просто. При огромном выборе удобрений и всевозможных подпиток, спектр их действия достаточно ограничен. Более того - каждая подпитка предназначена для конкретных растений и мало какие химикаты можно использовать хотя бы для половины огорода.
Разобраться в огромном списке гербицидов, пестицидов, органических подкормок, стимуляторов роста, инсектицидов и прочих тонкостях садоводства достаточно сложно. А если вы не профессиональный ботаник - практически невозможно.
Мы расскажем вам, как приготовить оптимальное удобрение из кожуры цитрусовых, которое можно будет использовать и в огороде и для комнатных растений. Ранее мы говорили о том, что можно сделать из кожуры цитрусовых еще.
- Апельсиновые корки - почему их нельзя выбрасывать
- Кожура цитрусовых как удобрение - в чем польза
- Каким растениям полезна цитрусовая подкормка
- Как сделать удобрение из цитрусовых
Апельсиновые корки - почему их нельзя выбрасывать
Многие садоводы уже давно пришли к выводу, что кожура цитрусовых достаточно благоприятно влияет на грунт. За счет большого количества эфирных масел это очень неплохой способ улучшить плодородность почвы.
Кожуру закапывают в землю возле стебля растения на глубине не более 5-7 см. Этот способ используют как для комнатных цветов, так и для растений, живущих на открытом грунте.
Также апельсиновые корки можно добавить в компостную яму и использовать уже весной. В этом случае цитрусовые обогатят грунт азотистыми удобрениями и помогут семенам взойти быстрее.
Кожура цитрусовых как удобрение - в чем польза
Пользу цитрусовых для садоводства сложно переоценить. Дело в том, что по своему составу мандариновые корки или, например, кожура лимона не отличаются от минеральных удобрений. Разница только одна - вы используете натуральный продукт, а не химикат.
За счет высокого содержания калия и фосфора апельсиновые корки как удобрение - это оптимальный вариант быстро, достаточно бюджетно и безопасно помочь вашим растениям окрепнуть.
Огромный плюс удобрения на основе цитрусовых в том, что помимо прекрасной подкормки, это еще и идеальный способ избавиться от медведки и муравьев. Эфирные масла отпугивают вредителей, поэтому вы не только обогатите почву, но и защитите свои растения.
Каким растениям полезна цитрусовая подкормка
Если говорить о том, что подкармливают апельсиновыми корками, то это практически все комнатные цветы. Настойка на кожуре цитрусовых прекрасно подходит для каланхоэ, фиалок, аспарагуса. Также цитрусовая подпитка оптимальна для азалии, мирта и многих других обитателей вашего подоконника.
На открытом грунте апельсиновыми корками удобряют цветы, кусты смородины и малины.
Как сделать удобрение из цитрусовых
Если говорить о том, как использовать корки от цитрусовых в качестве удобрения, то есть несколько способов.
Кожуру цитрусовых можно добавить в компостную яму. Таким удобрением садоводы рекомендуют подкармливать растения ранней весной.
Свежие корки апельсинов или мандаринов можно закопать в землю возле зеленого любимца, которому вы хотите помочь окрепнуть. Самое главное - закапывать нужно не глубоко, не более 5-8 см. Также учтите, что делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить ни стебель, ни корень растения.
Более безопасный способ - использование засушенной кожуры цитрусовых. В этом случае корки мандаринов, апельсинов или лимонов нужно высушить и при помощи блендера или мясорубки измельчить до порошкообразного состояния. Такое удобрение можно использовать в качестве прикормки, просто высыпая его на открытый грунт. Главное условие - добавку нужно класть недалеко от стебля растения, добавлять можно не более 1-2 столовых ложек на один комнатный цветок. Чтобы усилить эффект, растение нужно будет полить.
Еще один способ применения цитрусовых в качестве удобрения - настойка. Если вы не знаете, как использовать мандариновые корки для этой цели, просто запаситесь трехлитровой банкой и пластиковой крышкой.
По сути, настойка - это самое простое и доступное удобрение из цитрусовых корок:
- трехлитровую банку на треть заполняем кожурой;
- наливаем в банку кипяток по "плечики";
- закрываем пластиковой крышкой;
- убираем в темное место на сутки.
Полученный раствор идеально подходит как для подпитки комнатных, так и огородных растений. Использовать его нужно в промежутках между поливами.