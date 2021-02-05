Зайти в игру через Steam смогут только пользователи новых аккаунтов, созданных на этой платформе.

Компания Wargaming заявила, что в этом году World of Tanks станет доступной в магазине цифровой дистрибуции Steam – спустя 10 лет после основного релиза танкового блокбастера. О точной дате выхода разработчики сообщат позже.

В Steam уже появилась страница игры.

"Мы всегда старались сделать World of Tanks доступной всем и рады приветствовать сообщество Steam в дружной семье "танкистов". В скором времени пользователи Steam смогут прочувствовать, насколько уникальны своим накалом бои, кипящие в "Танках". Надеемся, им понравится в нашей игре!", — говорит глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

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В студии подчеркнули, что игроки, использующие стандартную и Steam-версии, смогут сражаться бок о бок. Однако зайти в World of Tanks через Steam смогут только пользователи новых аккаунтов, созданных на этой платформе.

При этом в Steam-версии будет доступен весь контент игры.

Напомним, что в World of Tanks более 160 миллионов зарегистрированных пользователей. Из них 8 миллионов украинских игроков.

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Автор: Сергей Коршунов