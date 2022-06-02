Зрителям продемонстрировали более десяти проектов.

Вчера, 1 июня, компания Games Workshop провела презентацию Warhammer Skulls Showcase. Как понятно из названия, на мероприятии показывали игры во вселенных Warhammer — Fantasy Battles, 40К и Age of Sigmar. Трансляция получилась масштабной: зрителям продемонстрировали более десяти игр, а некоторые из них впервые представили публике. Мы отобрали все самое интересное с презентации в этом материале.

Warhammer 40,000: Darktide

Показали кинематографический трейлер игры и объявили дату релиза. Кооперативный шутер, в котором пользователи должны отбить город Терциум от полчищ кровожадных врагов, выйдет 13 сентября текущего года на ПК, Xbox Series X и Series S. Предзаказы проекта уже открыты.

Total War: Warhammer 3 — Immortal Empires

Сюжетное дополнение к стратегии, которая вышла в феврале. Оно добавит масштабную кампанию с объединенной картой и фракциями из трех частей Total War: Warhammer. Открытое бета-тестирование дополнения пройдет в третьем квартале, а вот дата релиза пока не сообщается.

Warhammer 40K: Warpforge

Анонсировали бесплатную ККИ для ПК и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Игра выйдет в 2023 году и будет поддерживать кроссплей. Warpforge получит как сюжетную кампанию, так и многопользовательские режимы. Что касается геймплея, то игроков ждут шесть рас, уникальные карточки для каждой из них, сбор колоды и так далее.

Warhammer: Vermintide 2 — Be’lakor

Игра четырехлетней давности получит бесплатное обновление. В него войдут измененные локации в режиме "Экспедиции", два вида проклятий, враги и прочее.

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef

Выпустили трейлер с датой релиза двухмерного шутера с элементами платформинга. Игра выйдет 20 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Warhammer 40K: Space Marine 2

Студия Saber Interactive опубликовала небольшой дневник разработки. Авторы рассказали, чем вдохновляются при создании шутера, и какие ощущения хотят в нем воплотить. Под конец ролика показали несколько свежих кадров из игры.

Warhammer 40K: Boltgun

Анонсировали ретро-шутер в духе DOOM и Blood. Пиксельная стилистика, соответствующее звуковое сопровождение, линейные уровни и динамичный геймплей – в общем, привет из прошлого.

Warhammer 40K: Rogue Trader

Это первая изометрическая классическая RPG во вселенной Warhammer. Главная роль в игре отведена вольному торговцу, потомку известной династии каперов. Протагонист с разрешения Императора путешествует по окраинам Империума, заключает сделки и расширяет границы государства.

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