Фильм должен отметиться жуткой атмосферой.

В мае в интернет просочился дебютный трейлер экранизации Five Nights At Freddy's в плохом качестве. Однако большинство зрителей проигнорировали утечку и решили дождаться официальной демонстрации ролика. За это сообщество фанатов поблагодарил создатель игровой франшизы Скотт Коутон. Терпение поклонников уже окупилось: авторы картины опубликовали первый тизер.

Ролик появился на YouTube-канале IGN. В нем демонстрируется ранее популярная среди детей пиццерия. Заведение развлекало мальчиков и девочек с помощью аниматроников — больших механизированных животных. Главный герой пришел работать сюда охранником на ночную смену, и с этого начинается завязка сюжета.

Протагонист обнаружил комнату с камерами слежения, которые нужны для обнаружения аниматроников. Именно они будут главными злодеями, ведь ночью механизированные животные выходят на охоту. А под конец трейлера демонстрируется нарезка кадров из разных эпизодов фильма. Эти фрагменты включают флешбеки главного героя и показывают злобных аниматроников крупным планом.

Экранизация Five Nights At Freddy's: что известно

Это хоррор по мотивам одноименной франшизы. Фильм находится в производстве с 2015 года, и за прошедшее время он успел перейти от Warner Bros. к Universal Pictures, а также сменить состав авторов.

Режиссером картины стала Эмма Тамми. Главные роли достались Джошу Хатчерсону, Мэттью Лилларду, Мэри Стюарт Мастерсон, Пайпер Рубио, Кэт Коннер Стерлинг и Элизабет Лэил.

Сюжет расскажет об охраннике по имени Майк Шмидт, который из-за проблем с работой устроился на ночные смены в заброшенную пиццерию Freddy Fazbear's Pizza. Здесь он обнаружил четырех аниматроников, которые выходят на охоту после полуночи и убивают всех живых.

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