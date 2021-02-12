В ролике можно увидеть, как герой расследует преступления и сражается с врагами.

Студия Frogwares презентовала новый тизер украинской игры про молодого Шерлока Холмса – Sherlock Holmes: Chapter One. В ролике показан игровой процесс предстоящего приключенческого экшена.

Как отметили авторы, больше подробностей про игру они раскроют в марте этого года.

Геймплейный тизер Sherlock Holmes: Chapter One

В ролике можно увидеть, как Шерлок расследует преступления. Детектив может сканировать местность в поисках зацепок. В случае успеха игроку предлагается сделать собственный вывод на основе найденных улик.

Также был показан фрагмент с боевой системой. Разработчики ранее говорили, что в Chapter One Шерлок будет изредка влезать в драки, так как на момент событий герой еще молод и безрассуден. Впрочем, такие экшен-сцены будут присутствовать только там, где это уместно по сюжету.

О сюжете Sherlock Holmes: Chapter One

Sherlock Holmes Chapter One – это приключенческий экшен о 21-летнем Шерлоке Холмсе. По сюжету молодой детектив займется расследованием гибели своей матери. Помогать Холмсу будет его друг Джон, но не Ватсон. Игрокам предстоит узнать, кем на самом деле является этот Джон.

В основной сюжетной ветке будет 5 больших заданий, на прохождение который придется потратить от 12 до 15 часов. А если проходить еще и свыше 30 дополнительных квестов, часть из которых не уступают по размеру основным, то на всю игру уйдет около 50 часов.

В Chapter One будет несколько концовок – в зависимости от того, кого обвинит игрок. Это касается и дополнительных квестов. К тому же пользователь может совершить ошибку и обвинить невиновного.

Напомним, что Sherlock Holmes: Chapter One выйдет на ПК в этом году. Страница игры уже появилась в цифровых магазинах GOG, Steam и Epic Games Store. А вот когда состоится релиз на консолях – неизвестно.

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Автор: Сергей Коршунов