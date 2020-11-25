Компания заявила, что во всем мире наблюдается беспрецедентный спрос на PS5.

Sony заявила, что выход PlayStation 5 стал крупнейшим запуском за всю историю консолей компании. Платформодержатель не привел точной информации по количеству проданных устройств, однако назвал спрос на PS5 беспрецедентным.

Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице PlayStation в Twitter.

"Мы хотим поблагодарить геймеров во всем мире за то, что они сделали запуск PS5 самым большим за всю историю наших консолей. Спрос на PlayStation 5 беспрецедентен, поэтому мы хотели подтвердить, что до конца года розничным продавцам поступит больше запасов PS5", – пишет Sony.

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По данным аналитиков портала VGchards, в день запуска PlayStation 5 разошлась по миру тиражом от 2,1 до 2,5 миллиона устройств. В первой волне запуска, 12 ноября, когда консоль вышла в США, Канаде, Японии и южной Корее было продано от 1,3 до 1,6 миллиона приставок. А в день мирового релиза, 19 ноября, еще около 800-900 тысяч штук.

Большая часть, 75% от всех продаж составила версия PlayStation 5 с дисководом.

PlayStation 5 в Украине

Консоль нового поколения от Sony поступила в продажу в Украине одновременно с европейским запуском – 19 ноября.

Официальная цена на PlayStation 5 Digital Edition составила 13 499 грн и 16 799 грн – за версию консоли с дисководом.

Первую партию консолей в Украине раскупили еще до старта продаж благодаря предзаказам.

В комплекте с PlayStation 5 пользователи получат бесплатно игру Astro's Playroom – она призвана продемонстрировать все особенности нового геймпада DualSense.

Подписчики сервиса PS Plus получат на старте продаж PlayStation 5 сразу 23 игры. Из них три – это игры месяца: ролевой экшн Middle-earth: Shadow of War, метроидвания Hollow Knight: Voidheart Edition и новинка Bugsnax. Еще 20 лучших игр с PS4 достанутся владельцам PS5 благодаря бонусу PlayStation Plus Collection.

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Автор: Сергей Коршунов