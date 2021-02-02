Владельцы PS4 могут посмотреть сколько часов наиграли за год, а также забрать бесплатную динамическую тему.

Компания Sony запустила сервис, благодаря которому владельцы консолей PlayStation могут узнать сколько времени они провели в играх за 2020 год. Воспользоваться услугой можно до 2 марта 2021 года.

Чтобы получить свою статистику, нужно перейти на специальный раздел сайта. Однако из-за наплыва желающих сервис работает с перебоями.

После авторизации сервис покажет следующие данные:

Во сколько игр владелец консоли играл за год;

Три игры, в которых пользователь провел больше всего времени (с точными цифрами);

Любимый жанр, а также точное время проведенное в играх этого жанра;

Сколько всего часов было проведено в играх за год;

Сколько заработано призов.

Кроме того, можно будет получить и другую информацию. К примеру, узнать, сколько врагов было уничтожено в Ghost of Tsushima или общее количество хоумранов, совершенных в MLB: The Show 20, сообщила Sony в блоге PlayStation.

В компании также подчеркнули, что те пользователи, кто в 2020 году перешел с PS4 на PS5 найдут в сервисе дополнительную статистику. Впрочем, на самой PlayStation 5 уже можно смотреть сколько времени и в какой игре провел пользователь.

А вот владельцев PS4 ожидает другой приятный бонус. Все, кто запросят статистику по своим игровым активностям за прошедший год, получат бесплатно динамическую тему с символами PlayStation.

В Sony также напомнили, чтобы получить статистику, нужно сыграть не менее 10 часов в игры на PS4 в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и дать разрешение на сбор "дополнительных данных".

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Автор: Сергей Коршунов