так выглядит консоль Steam Deck / фото Valve
Компания Valve презентовала свою портативную консоль под названием Steam Deck. На ней будут доступны все игры пользователя с его аккаунта в Steam.
Консоль работает на SteamOS и способна запускать все новинки на высоких настройках, сообщает компания на странице в устройства в Steam.
Официальная стоимость приставки - $399.
Трейлер Steam Deck
Консоль поступит в декабре этого года в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В 2022 году список стран расширят. Причем предзаказов будет открыт 16 июля.
Steam Deck - технические характеристики
- Кастомный процессор AMD с микроархитектурой Zen 2 и RDNA 2;
- Накопитель - 64 ГБ в базовой версии (Также есть версии на 256 ГБ и 512 ГБ, которые стоят $529 и $649 соответственно);
- Оперативная память - 16 ГБ LPDDR5;
- Экран с разрешением 1280x800 и частотой обновления 60 Гц;
- Поддержка Bluetooth 5;
Новость дополняется...