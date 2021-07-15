Приставка поступит в продажу в декабре этого года и на ней буду доступны все игры с аккаунта в Steam

Компания Valve презентовала свою портативную консоль под названием Steam Deck. На ней будут доступны все игры пользователя с его аккаунта в Steam.

Консоль работает на SteamOS и способна запускать все новинки на высоких настройках, сообщает компания на странице в устройства в Steam.

Официальная стоимость приставки - $399.

Трейлер Steam Deck

Консоль поступит в декабре этого года в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В 2022 году список стран расширят. Причем предзаказов будет открыт 16 июля.

Steam Deck - технические характеристики

Кастомный процессор AMD с микроархитектурой Zen 2 и RDNA 2;

Накопитель - 64 ГБ в базовой версии (Также есть версии на 256 ГБ и 512 ГБ, которые стоят $529 и $649 соответственно);

Оперативная память - 16 ГБ LPDDR5;

Экран с разрешением 1280x800 и частотой обновления 60 Гц;

Поддержка Bluetooth 5;

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Автор: Сергей Коршунов