В Valorant добавят возможность признать поражение

Возможность сдаться до окончания матча появится с патчем 1.02.

В соревновательном онлайн шутере Valorant добавят возможность признавать поражение.

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Об этом на официальном сайте сообщил старший продюсер Иан Филдинг.

«Возможность сдаться до окончания матча будет добавлена в патче 1.02», – заявил Филдинг в рамках еженедельной сессии ответов на вопросы игроков.

Как именно будет работать новая механика, разработчик не уточнил. Однако он добавил, что подробная информация об этом будет в списке изменений патча 1.02. Сам патч для игры выйдет уже на этой неделе.

Геймплей Valorant

Что такое Valorant

Valorant – это тактический многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. Игрокам доступны 11 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. По геймплею Valorant больше похож на CS:GO, но отличается тем, что у персонажей есть различные дополнительные умения, как у героев Overwatch.

Напомним, закрытый бета-тест Valorant стартовал 7 апреля и продлился до 28 мая. Игра вышла на ПК 2 июня. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 81 балл от критиков и 5,6 балла от пользователей.

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