Новинка в виде смарт-часов получит сенсорное и голосовое управление.

В этом году популярной карманной игрушке Тамагочи с виртуальным питомцем исполняется 25 лет. В честь юбилея японская компания Bandai представила новую версию этого гаджета.

Устройство Tamagotchi Smart создано в форм-факторе умных часов и получило шагомер, сенсорное, а также голосовое управление, передает издание Engadget.

Благодаря сенсорному управлению виртуального питомца можно разбудить и погладить. А вот распознавание речи, несмотря на заявленное голосовое управление, не предусмотрено. Устройство просто сможет реагировать на звук.

Для Tamagotchi Smart можно будет докупить отдельные смарт-карты с новыми персонажами или виртуальными предметами.

Кроме того, новый Тамагочи сможет выполнять функции смарт-часов. Устройство поступит в продажу в Японии 23 ноября 2021 года. Стоить такой гаджет будет $60. О продажах игрушки в других странах компания пока не сообщила.

Трейлер Tamagotchi Smart

Напомним, впервые Тамагочи выпустили 23 ноября 1996 года. Идея создания электронного гаджета с виртуальным питомцем принадлежала компании Bandai. Устройство пользовалось большой популярностью во всем мире. Последний раз новую модель карманной игрушки, Tamagotchi On, выпустили в 2019 году.

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Автор: Сергей Коршунов