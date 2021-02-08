Теперь ему грозит крупный штраф или до 5 лет тюрьмы.

На днях в Японии арестовали 23-летнего безработного жителя города Нагоя, который продавал модифицированные файлы сохранений для игры Pokémon Sword and Shield.

Как передает издание Asahi, злоумышленника задержали благодаря 36-летнему офисному работнику из Киото. Тот сообщил, что намечается сделка, где взломщик будет продавать измененные сохранения.

Полиция префектуры Айти задержала нарушителя. На его компьютере были обнаружены различные файлы сохранения, среди которых, к примеру, был покемон Соббл с сильно улучшенными характеристиками в сравнении с обычной версией.

Задержанный признал свою вину и рассказал, что для взлома кода игры использовал собственный метод. Измененные сохранения он продавал по 4400 иен ($41,7). В общей сложности он успел продать файлов на сумму 1,15 млн иен, то есть $10,9 тысяч.

Согласно японскому законодательству, которое признает незаконным редактирование игровых сохранений с целью продажи, парню светит крупный штраф до 5 млн иен ($47,4 тысячи) или же лишение свободы на срок до 5 лет.

Подробней про Pokémon Sword and Shield

Pokémon Sword and Shield – это ролевая игра про покемонов, которая вышла на консоль Nintendo Switch в 2019 году.

За это время она разошлась тиражом в 20 млн копий.

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Автор: Сергей Коршунов