С 1 по 15 апреля в игре появятся особые боевые задачи.

Создатели командной многопользовательской онлайн-игры World of Tanks объявили о сотрудничестве с брендом G.I. Joe. Теперь в игре появятся уникальные 3D-стили для танков.

Как сообщает Wargaming, особые стили G.I. Joe будут придавать боевым машинам пользователей "игрушечный стиль". В дополнение к ним "танкисты" получат декали с изображениями легендарной игрушечной бронетехники: M.O.B.A.T. (основного боевого танка G.I. Joe) и H.I.S.S. (футуристического модульного танка COBRA – противников G.I. Joe). В разработке кастомизации техники участвовали и художники киевской студии Wargaming.

Кроме того, с 1 по 15 апреля в World of Tanks появятся особые боевые задачи. Выполняя их, игроки получат эмблемы и надписи из вселенной G.I. Joe.

Напомним, что G.I. Joe – это популярный в США бренд экшен-фигурок, созданный компанией Hasbro. В 2008 году по мотивам G.I. Joe вышел фильм «Бросок кобры», а в 2013 году – вторая часть, где сыграли Дуэйн «Скала» Джонсон и Брюс Уиллис.

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Автор: Сергей Коршунов