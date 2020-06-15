В World of Tanks появится сверхмощная боевая машина

САУ Sturmtiger будет доступна игрокам только в течение одной недели.

В командной многопользовательской онлайн игре World of Tanks появится уникальная сверхмощная САУ X уровня – Sturmpanzer VI Sturmtiger.

Об этом сообщили разработчики игры из студии Wargaming.

Трейлер Sturmtiger

Sturmtiger будет доступен только с 17 по 24 июня. Сражения на данной боевой машине развернутся в специальном PvP-режиме с командами из 10 игроков на карте «Северогорск».

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Разработчики пояснили, что ранее не могли добавить эту САУ в игру, поскольку она сильно нарушала игровой баланс. Однако благодаря настойчивым просьбам пользователей, уникальная боевая машина была реализована в World of Tanks. «Sturmtiger — очень интересная страница в истории бронетехники. Именно из-за уникальности этой машины нам не удавалось интегрировать ее в игру все эти годы. Броня Sturmpanzer VI — это VI или VII уровень, но вот калибр орудия... это нечто. Калибр 380 мм означает отрыв от второго места в 140 мм», — отметил геймдизайнер World of Tanks Дмитрий Трофимов.

Напомним, специальный PvP-режим, а также САУ Sturmtiger появятся в World of Tanks в рамках празднования 10-летнего юбилея игры.

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