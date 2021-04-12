Популярный режим получил развитие и будет доступен игрокам до 18 апреля.

Сегодня, 12 апреля, в честь Международного дня полета человека в космос компания Wargaming возвращает в World of Tanks Blitz популярный режим "Гравитация".

Как отмечают разработчики, бои в этом режиме будут сильно отличаться от обычных сражений мобильной версии танковой многопользовательской онлайн-игры. Основное отличие – условия пониженной гравитации на таких картах как "Море Спокойствия". Также в этом режиме будут и другие особенности, к примеру, уменьшенный урон от падения, усиленная отдача от выстрела, а также снаряды, которые не только наносят урон противнику, но и отталкивают его.

За одержанные победы игроки получат аватар "Полный отрыв" с десятью ступенями: от обычного до легендарного. Чем больше побед, тем выше степень и больше престиж.

Но главным изменением режима "Гравитация" стала механика "Ракетный двигатель". Теперь легкие и средние танки, а также ПТ-САУ можно отправить в полет нажатием кнопки. Направление их полета будет зависеть от инерции движения машины. Это поможет уворачиваться от снарядов и выходить из опасных ситуаций.

Режим "Гравитация" продлится до 18 апреля и будет доступен для техники с V по X уровень.

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Автор: Сергей Коршунов