В Valorant будут добавлять по шесть персонажей в год

Разработчики поделились планами по развитию шутера.

В многопользовательский онлайн-шутер Valorant будут добавлять по шесть новых персонажей в год.

Планами на развитие своего шутера студия Riot Games поделилась в Twitter.

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По словам разработчиков, новый контент для Valorant будет выходить эпизодами и актами. В каждом акте игроки будут получать нового персонажа, а также сезонный пропуск с наградами. Сам акт будет длиться два месяца.

Эпизоды в Valorant будут длиться до шести месяцев. В это время разработчики будут выпускать новые карты и добавлять геймплейные механики.

Следующий персонаж выйдет в начале второго акта. Точной даты в Riot Games не назвали.

Геймплей Valorant

Что такое Valorant

Valorant – это тактический многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. Игрокам доступны 11 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями.

Напомним, закрытый бета-тест Valorant стартовал 7 апреля и продлился до 28 мая. Игра вышла 2 июня на ПК. На агрегаторе рецензий Metacritic шутер получил 81 балл от критиков и 5,6 балла от пользователей.

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