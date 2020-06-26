В Steam стартовала масштабная летняя распродажа
10:49, 26 июня 2020Игры
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Sekiro, Resident Evil 3, PUBG и еще более тысячи игр получили скидки.
Sekiro: Shadows Die Twice получил скидку в 35% / store.steampowered.com
В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала масштабная летняя распродажа. Более тысячи различных игр получили огромные скидки. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 57 грн (скидка 90%)
- Divinity Anthology – 37 грн (скидка 90%)
- Portal (Bundle) – 50 грн (скидка 85%)
- Europa Universalis IV – 95 грн (скидка 80%)
- Civilization VI – 131 грн (скидка 75%)
- Dark Souls 3 – 225 грн (скидка 75%)
- Firewatch – 69 грн (скидка 75%)
- Hearts of Iron IV – 119 грн (скидка 75%)
- Arma 3 – 239 грн (скидка 70%)
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 161 грн (скидка 70%)
- Middle-earth: Shadow of War – 158 грн (скидка 70%)
- Resident Evil 7 Biohazard – 247 грн (скидка 67%)
- A Plague Tale: Innocence – 237 грн (скидка 66%)
- Pathologic 2 – 180 грн (скидка 58%)
- Resident Evil 2 – 599 грн (скидка 50%)
- Terraria – 84 грн (скидка 50%)
- Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition) – 264 грн (скидка 50%)
- PUBG – 236 грн (скидка 50%)
- Doom Eternal – 400 грн (скидка 50%)
- No Man's Sky – 349 грн (скидка 50%)
- Borderlands 3 – 424 грн (скидка 50%)
- Sekiro: Shadows Die Twice – 1045 грн (скидка 35%)
- Resident Evil 3 – 989 грн (скидка 34%)
- Red Dead Redemption 2 – 719 грн (скидка 20%)
- Halo: The Master Chief Collection – 383 грн (скидка 20%)
С полным списком предложений можно ознакомиться тут.
В рамках распродажи игроки могут зарабатывать особые очки – их будут выдавать при каждой покупке. Потратить эти баллы можно на предметы для профиля Steam – стикеры, фоны, аватарки и прочее. Эти косметические предметы стилизованы под такие игры, как CS:GO, Dota 2, Doom Eternal и другие.
Летняя распродажа в Steam продлится до 9 июля.
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