цей матеріал доступний українською

В Steam стартовала масштабная летняя распродажа

10:49, 26 июня 2020
Игры
99 0
Sekiro: Shadows Die Twice получил скидку в 35% / store.steampowered.com

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала масштабная летняя распродажа. Более тысячи различных игр получили огромные скидки. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

  • Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 57 грн (скидка 90%)
  • Divinity Anthology – 37 грн (скидка 90%)
  • Portal (Bundle) – 50 грн (скидка 85%)
  • Europa Universalis IV – 95 грн (скидка 80%)
  • Civilization VI – 131 грн (скидка 75%)
  • Dark Souls 3 – 225 грн (скидка 75%)
  • Firewatch – 69 грн (скидка 75%)
  • Hearts of Iron IV – 119 грн (скидка 75%)
  • Arma 3 – 239 грн (скидка 70%)
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 161 грн (скидка 70%)
  • Middle-earth: Shadow of War – 158 грн (скидка 70%)
  • Resident Evil 7 Biohazard – 247 грн (скидка 67%)
  • A Plague Tale: Innocence – 237 грн (скидка 66%)
  • Pathologic 2 – 180 грн (скидка 58%)
  • Resident Evil 2 – 599 грн (скидка 50%)
  • Terraria – 84 грн (скидка 50%)
  • Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition) – 264 грн (скидка 50%)
  • PUBG – 236 грн (скидка 50%)
  • Doom Eternal – 400 грн (скидка 50%)
  • No Man's Sky – 349 грн (скидка 50%)
  • Borderlands 3 – 424 грн (скидка 50%)
  • Sekiro: Shadows Die Twice – 1045 грн (скидка 35%)
  • Resident Evil 3 – 989 грн (скидка 34%)
  • Red Dead Redemption 2719 грн (скидка 20%)
  • Halo: The Master Chief Collection – 383 грн (скидка 20%)

С полным списком предложений можно ознакомиться тут.

В рамках распродажи игроки могут зарабатывать особые очки –  их будут выдавать при каждой покупке. Потратить эти баллы можно на предметы для профиля Steam – стикеры, фоны, аватарки и прочее. Эти косметические предметы стилизованы под такие игры, как CS:GO, Dota 2, Doom Eternal и другие.

Летняя распродажа в Steam продлится до 9 июля.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Steam