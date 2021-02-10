Все желающие могут опробовать игру до 15 февраля.

Градостроительный симулятор Cities: Skylines стал временно бесплатным. До 15 февраля все желающие могут опробовать игру в магазине цифровой дистрибуции Steam.

На время акции тайтл также получил скидку в 75% – для тех, кто захочет забрать симулятор себе после пробного периода.

Получить доступ к бесплатной версии Cities: Skylines можно на странице игры в Steam.

Трейлер Cities: Skylines

Подробно про Cities: Skylines

В Cities: Skylines можно построить собственный город. Для этого придется заниматься планированием зон застройки, размещением дорог, налогообложением, организовывать работу городских служб и общественного транспорта.

Помимо строительства нужно будет также поддерживать уровень бюджета города, здоровья и занятости населения, следить за загрязнением окружающей среды, автомобильным трафиком и прочими аспектами жизни мегаполиса.

Градостроительный симулятор вышел в 2015 году и был тепло встречен критиками и пользователями. ПК-версия игры на агрегаторе Metacritic получила 85 баллов из 100 возможных.

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Автор: Сергей Коршунов