На время пробного периода игра получила скидку в 75% / фото Paradox Interactive
Градостроительный симулятор Cities: Skylines стал временно бесплатным. До 15 февраля все желающие могут опробовать игру в магазине цифровой дистрибуции Steam.
На время акции тайтл также получил скидку в 75% – для тех, кто захочет забрать симулятор себе после пробного периода.
Получить доступ к бесплатной версии Cities: Skylines можно на странице игры в Steam.
Трейлер Cities: Skylines
Подробно про Cities: Skylines
- В Cities: Skylines можно построить собственный город. Для этого придется заниматься планированием зон застройки, размещением дорог, налогообложением, организовывать работу городских служб и общественного транспорта.
- Помимо строительства нужно будет также поддерживать уровень бюджета города, здоровья и занятости населения, следить за загрязнением окружающей среды, автомобильным трафиком и прочими аспектами жизни мегаполиса.
- Градостроительный симулятор вышел в 2015 году и был тепло встречен критиками и пользователями. ПК-версия игры на агрегаторе Metacritic получила 85 баллов из 100 возможных.