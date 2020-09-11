В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа игр издателя Focus Home Interactive. Большая часть тайтлов получила скидки до 75%. Акция продлится до 14 сентября. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
Blood Bowl 2 – 79 грн (скидка 80%)
Styx: Shards of Darkness – 62 грн (скидка 75%)
Seasons after Fall – 32 грн (скидка 75%)
Mordheim: City of the Damned – 62 грн (скидка 75%)
The Technomancer – 62 грн (скидка 75%)
The Surge – 62 грн (скидка 75%)
Call of Cthulhu – 131 грн (скидка 70%)
Vampyr – 164 грн (скидка 70%)
MudRunner (American Wilds Edition) – 164 грн (скидка 70)
A Plague Tale: Innocence – 237 грн (скидка 66%)
The Surge 2 – 186 грн (скидка 66%)
GreedFall – 349 грн (скидка 50%)
С полным списком игр и комплектов можно ознакомиться на специальной странице акции.
Кроме того, в Steam начались бесплатные выходные для симулятора выживания Conan Exiles и асимметричного многопользовательского хоррора Dead by Daylight. Обе игры можно будет опробовать до 14 сентября.