Распродажа со скидками до 75% закончится 14 сентября.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа игр издателя Focus Home Interactive. Большая часть тайтлов получила скидки до 75%. Акция продлится до 14 сентября. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Blood Bowl 2 – 79 грн (скидка 80%)

Styx: Shards of Darkness – 62 грн (скидка 75%)

Seasons after Fall – 32 грн (скидка 75%)

Mordheim: City of the Damned – 62 грн (скидка 75%)

The Technomancer – 62 грн (скидка 75%)

The Surge – 62 грн (скидка 75%)

Call of Cthulhu – 131 грн (скидка 70%)

Vampyr – 164 грн (скидка 70%)

MudRunner (American Wilds Edition) – 164 грн (скидка 70)

A Plague Tale: Innocence – 237 грн (скидка 66%)

The Surge 2 – 186 грн (скидка 66%)

GreedFall – 349 грн (скидка 50%)

С полным списком игр и комплектов можно ознакомиться на специальной странице акции.

Кроме того, в Steam начались бесплатные выходные для симулятора выживания Conan Exiles и асимметричного многопользовательского хоррора Dead by Daylight. Обе игры можно будет опробовать до 14 сентября.

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Автор: Сергей Коршунов