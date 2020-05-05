В Star Wars Jedi: Fallen Order добавили новый меч и боевые испытания

Игра получила крупное бесплатное обновление.

В честь дня "Звездных войн", который фанаты саги отмечали 4 мая, игра Star Wars Jedi: Fallen Order получила крупное бесплатное обновление.

Трейлер обновления для Star Wars Jedi: Fallen Order

Обновление добавило в Fallen Order «Новую игру +». В ней геймеры смогут пользоваться всеми визуальными улучшениями с предыдущего прохождения, однако ранее изученные навыки придется осваивать заново. Еще в «Новой игре +» пользователи получат костюм Инквизитора и красный световой меч ситхов. Также игрокам станут доступны испытания в двух режимах:

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В «Боевых испытаниях» будет 12 миссий с дополнительными условиями, где игрокам нужно будет сражаться на аренах с волнами противников.

В «Боевой решетке» игрок сможет самостоятельно создать себе битву, заранее расставив соперников на поле, выбрав локацию и уровень сложности.

Кроме того, обновление улучшило переход между анимациями, добавило возможность настраивать размер субтитров и пропускать QTE-сцены.

Новое бесплатное обновление для Star Wars Jedi: Fallen Order уже доступно на PS4, Xbox One и ПК.

О чем Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order – это action-adventure от третьего лица во вселенной Звездных Войн. Действия Fallen Order разворачиваются после событий третьего эпизода киносаги «Звездные войны». Главный герой игры - молодой падаван Кэл Кестис, которому удалось выжить после уничтожения «Ордена джедаев».