В США детей с дефицитом внимания начнут лечить видеоиграми

Игра EndeavorRX официально признана терапевтическим средством.

Управление продовольствия и медикаментов в США (FDA) официально признало игру EndeavorRx терапевтическим средством, которое будет прописываться детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Трейлер EndeavorRx

EndeavorRx – это аркадный гоночный симулятор, в котором игрок должен избегать столкновения с определенными препятствиями на трассе. В игре можно зарабатывать внутриигровую валюту и выбирать различных персонажей.

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Согласно информации FDA, игра семь лет проходила клинические испытания. Более 600 детей играли в EndeavorRx по 25 минут пять дней в неделю. По результатам исследований у пациентов наблюдалось улучшение функций внимания и повышение показателей успеваемости.

Однако не обошлось и без побочных эффектов, среди которых фрустрация, головная боль, головокружение, эмоциональная реакция и агрессия. При этом в FDA отметили, что подобные побочные эффекты не такие серьезные, как в случае с традиционными медикаментами.

В результате FDA все же рекомендовало игру EndeavorRx было детям возрасте от 8 до 12 лет с синдромом дефицита внимания.

Как напомнили в организации, синдром дефицита внимания и гиперактивности – это распространенное заболевание, которым в США страдают около 4 миллионов детей в возрасте от 6 до 11 лет. Одними из симптомов являются трудности с концентрацией внимания, контролем поведения и очень высокий уровень активности.

Что же касается самой игры EndeavorRx, то на данный момент она не вышла ни на одной из доступных платформ. Дата ее релиза неизвестна.

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