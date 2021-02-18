Кадр из экранизации Mortal Kombat / фото ew.com
Сегодня в YouTube попал дебютный трейлер экранизации знаменитого файтинга Mortal Kombat. Премьера ленты состоится 16 апреля 2021 года. Картина выйдет одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.
В слитом ролике можно увидеть много спецэффектов и знаковых персонажей серии.
Трейлер Mortal Kombat
О сюжете фильма Mortal Kombat
- Главным героем выступает Коул Янг – боец MMA, которого сыграл Льюис Тан (сериал "В пустыне смерти"). По сюжету колдун Шанг Цунг открывает охоту на героя. В попытках спастись Янг попадает в храм бога грома – Рэйдена. Тут он вместе с другими бойцами будет тренироваться, чтобы защитить Земное царство.
- В фильме сыграли Хироюки Санада ("Мстители: Финал"), Джо Таслим ("Рейд"), Таданобу Асано ("Тор: Рагнарек") и другие актеры.
- Режиссер Саймон МакКуойд. пообещал, что фильм будет соответствовать духу серии кровавых файтингов. Лента уже получила возрастной рейтинг 17+.
Напомним, что Mortal Kombat – это один из самых известных файтингов в мире. Первая часть игры вышла в 1992 году. Из-за своей жестокости игра привела в США к созданию ESRB – специальной комиссии, которая определяет возрастной рейтинг игр. В 1995 году по мотивам игры вышел фильм "Смертельная битва".