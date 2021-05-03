Горе-геймер стал жертвой классического мошенничества.

На днях в России у диспетчера службы 112 украли скины на оружие из игры Counter-Strike: Global Offensive на сумму 70 тысяч рублей.

Как передает портал Mash на Мойке, 24-летний диспетчер Стас в мессенджере Discord решил обменяться с незнакомцем дорогостоящими скинами на огнестрельное оружие и ножи. Он отправил свои, но взамен не получили ничего, став жертвой классического мошенничества в игре.

Напомним, что скины на оружие в Counter-Strike: Global Offensive могут достигать астрономических сумм. Так, в этом году самым дорогим скином стал AK-47 Case Hardened с четырьмя наклейками команды Titan Esports. Он был продан за $150 тысяч.

Учитывая такие высокие цены, мошенники часто пытаются выманить у геймеров редкие облики для оружия под видом выгодного обмена.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов