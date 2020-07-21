В ремейк Destroy All Humans добавят утерянную миссию (видео)

Также в игре появятся особые испытания после завершения сюжетной кампании.

В ремейк приключенческого экшена Destroy All Humans добавят утерянную миссию из середины сюжетной кампании. Игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК на следующей неделе – 28 июля.

Об этом сообщил издатель игры, компания THQ Nordic.

Созданием ремейка занималась студия Black Forest Games. Она обновила графику Destroy All Humans и перенесла игру на движок Unreal Engine 4. Помимо новых визуальных эффектов разработчики добавили в игру современное управление, а также ряд нового контента, в том числе и особые испытания после завершения сюжетной кампании.

В процессе работы над ремейком разработчики нашли в архивах Pandemic Studios, авторов оригинальной игры, неизведанную ранее миссию из середины сюжетной кампании. Она была восстановлена и добавлена в ремейк.

Трейлер Destroy All Humans

О чем Destroy All Humans

Destroy All Humans – это веселый приключенческий экшен, который рассказывает о вторжении инопланетян. Действие игры разворачивается в 50-х годах XX века на территории Соединенных Штатов. Главный герой, злобный инопланетянин Крипто-137, прибыл на землю, чтобы собрать ДНК людей, сокрушить правительство США и уничтожить человечество. В арсенале игрока разнообразное инопланетное оружие, экстрасенсорные способности и летающая тарелка. Оригинальная игра вышла в 2005 году на PS2 и Xbox.

Демоверсия ремейка Destroy All Humans уже доступна в Steam.

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