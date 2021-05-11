Для того чтобы забрать игру бесплатно, подписка PS Plus не понадобится.

В PlayStation Store неожиданно началась раздача ролевого экшена Valkyria Revolution и всех дополнений к нему. Получить игру бесплатно могут пользователи PS4 и PS5. Подписка PS Plus для этого не понадобится.

Ни издатель Deep Silver, ни компания Sony никак не объяснили с чем связана данная раздача. Однако Valkyria Revolution стала бесплатной, как в украинском, так и в европейском PS Store. Как долго продлится акция – неизвестно.

Обновление

Вскоре после начала раздачи из PS Store убрали страницу с игрой. Однако дополнения к ней остались бесплатными. Вероятней всего Valkyria Revolution попала в раздачу по ошибке.

Трейлер Valkyria Revolution

Подробней про Valkyria Revolution

Ролевой экшен Valkyria Revolution является спин-оффом серии Valkyria Chronicles. Игра рассказывает об элитном отряде Vanargand, который должен победить силам зла, решившим уничтожить страну.

Игроку нужно управлять отрядом из четырех бойцов с разными способностями, и вести тактические бои в реальном времени.

Valkyria Revolution вышла в 2017 году, и получила посредственные оценки, как от игроков, так и от прессы. На агрегаторе Metacritic у ролевого экшена 54 балла от СМИ и 5,8 балла от пользователей.

Напомним, что до 15 мая в PS Store в рамках акции PlayAtHome проходит бесплатная раздача постапокалиптического боевика Horizon Zero Dawn с дополнением The Frozen Wilds.

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Автор: Сергей Коршунов