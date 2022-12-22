Их почему-то вырезали из оригинальной версии.

Улучшенная версия The Witcher 3: Wild Hunt отметилась множеством небольших новшеств. Например, загадочную дверь в Дьяволовой яме в Велене теперь можно открыть в рамках прохождения нового задания. А недавно стало известно, что в игру вернули диалог Геральта из Ривии с Дийкстрой и поцелуй главного героя с Йеннифэр. Почему эти эпизоды вырезали из оригинала, неизвестно.

Разговор с Дийкстрой разворачивается во время первой встречи с персонажем в Новиграде. Геральт спрашивает знакомого, где тот пропадал все время. А он отвечает, что долго путешествовал по миру и задержался в Зеррикании.

"Искал единение с природой. Но, как видишь, истосковался по культуре, и вот я здесь. Решил осесть в Новиграде и стать добропорядочным гражданином, а когда-нибудь, кто знает, еще и в городской совет войду", — сообщил Дийкстра о том, почему долго пробыл в пустынной Зеррикании.

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А что касается вырезанного поцелуя с Йеннифэр, то его можно увидеть перед путешествием Геральта на Остров Туманов. Это происходит на глазах у других ведьмаков, и в целом момент получился весьма эмоциональным. Почему сцену убрали из оригинальной игры, остается загадкой.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt: основная информация

Большинство улучшений в некстген-патче коснутся графики и общего удобства. CDPR добавит переключение между режимами "Производительность" и "Качество", позволит менять камеру, реализует трассировку лучей, создаст фоторежим и так далее.

Что свежего контента, то он будет посвящен сериалу "Ведьмак" от Netflix. Точно можно ожидать броню для Геральта из Ривии и задание.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет 15 декабря на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Все обладатели игры получат ее бесплатно.

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