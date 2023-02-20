Разработчики все объяснили на примере револьвера "Голод".

Студия The Astronauts, в которой состоят творцы Bulletstorm, поделилась новым трейлером своего ураганного шутера Witchfire. В ролике директор команды Адриан Хмеляж подробно рассказал о работе оружия в игре.

Сначала на видео демонстрируется нарезка кадров с применением автомата, дробовика, пистолета-пулемета и кулачными ударами. Затем слово взял руководитель The Astronauts, который объяснил идею разработчиков на примере револьвера под названием "Голод".

"Когда вы получаете новое оружие, это просто смертоносный кусок металла. Давайте возьмем в качестве примера этот револьвер под названием "Голод". Он работает, как и ожидалось, может выполнить задачу, но здесь нет ничего особенного. Что ж, это потому что его настоящая сила скрыта от простых смертных. Все пушки обладают могущественной магией внутри них, но она доступна только охотнику на ведьм", — заявил Хмеляж.

Как сообщил руководитель, "Голод" питается критическими выстрелами. За каждый из них после перезарядки игрок получает усиленную пулю в обойму. Но это только первый уровень охотничьих улучшений. На втором мощь боеприпасов увеличивается еще сильнее и позволяет убивать некоторых врагов с одного выстрела. А на третьем пули еще и получают замораживающий эффект.

Подробнее о Witchfire

Это долгострой, который The Astronauts анонсировала еще в 2017-м году. Сюжет игры будет посвящен охоте на ведьму в мрачном фэнтезийном мире.

Геймплей в Witchfire сводится к перестрелкам, прокачке оружия и исследованию окружения. Пользователи также смогут применять разнообразную магию. Враги в проекте имеют свои сильные и слабые стороны, поэтому к ним понадобится искать подход.

В шутере реализован открытый мир с определенными ограничениями. Однако ведьма сможет временно блокировать главного героя на аренах для сражений в условиях ограниченного пространства.

Witchfire выйдет в раннем доступе Epic Games Store в первом квартале текущего года, то есть до апреля. Игра доберется до остальных платформ с релизом полной версии.

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