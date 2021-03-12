За прохождение каждой главы "Боевого пропуска" геймеры будут получать эксклюзивный стиль своих танков.

В командной многопользовательской онлайн-игре World of Tanks стартовал новый сезон "Боевого пропуска" с особыми наградами, среди которых антарктические стили. Сезон продлится три месяца и закончится 15 июня.

"В "Боевом пропуске" мы улучшили уже полюбившиеся игрокам механики и добавили новые награды", – говорит Максим Чувалов, глобальный паблишинг-директор World of Tanks.

Как сообщают в Wargaming, в новом "Боевом пропуске" будет только одна прогрессия из трех глав по 50 этапов, а также три ключевых танка:

Объект 705А;

Китайский танк 121;

Американский танк Т110Е3.

За прохождение каждой главы игроки будут получать эксклюзивный стиль для своих машин. Эти стили будут добавлять различные элементы декора на танк: от лебедки и бензопилы до инфракрасных прожекторов и тепловой пушки. Все эти стили прогрессионные, и состоят из четырех уровней. Чем больше пройдено этапов, тем выше уровень и тем больше декоративных элементов добавляется на танк игрока.

В отличие от предыдущих сезонов, очки "Боевого пропуска" можно заработать и в ранговых, и в случайных боях, а также за выполнение ежедневных задач.

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Автор: Сергей Коршунов