До конца февраля подписчики могут забрать Resident Evil и Gears 5.

Microsoft объявила список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса Xbox Live Gold в марте. Всего пользователи получат четыре игры. Это стратегия Port Royale 3, шутеры Warface: Breakout и VALA, а также Metal Slug 3.

Об этом компания сообщила в блоге Xbox.

Трейлер Port Royale 3

В этой экономической стратегии игрок начинает с одним кораблем. Его задача – плавать между островами Карибского моря, торговать и сколотить состояние. Став богатым, можно будет основать собственное государство, вести дипломатические отношения, покупать или захватывать корабли.

Забрать Port Royale 3 по подписке можно будет с 16 по 31 марта.

Трейлер Warface: Breakout

Breakout – это тактический шутер, который является спин-оффом игры Warface. Здесь игроки в командах 5 на 5 сражаются друг с другом и выполняют разнообразные задания.

Получить Warface: Breakout бесплатно можно с 1 по 31 марта.

Трейлер Metal Slug 3

Metal Slug 3 – это пиксельная игра в жанру shoot 'em up, где двое героев Марко и Тарма сражаются с повстанческими силами генерала Мордена.

Подписчики могут забрать Metal Slug 3 с 1 по 15 марта.

Трейлер VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse

Кооперативный top-down шутер от инди-студии RogueCode. В нем игроки должны управлять отрядами боевых мехов, чтобы противостоять лама-апокалипсису.

Игру VALA будут отдавать по подписке с 16 марта по 15 апреля.

Напомним, что до конца февраля подписчики Xbox Live Gold могут получить бесплатно Resident Evil, Gears 5, Lost Planet 2, а также Dandara: Trials of Fear Edition.

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Автор: Сергей Коршунов