Станции подземки получили названия в честь эксклюзивных игр PlayStation.

Уже завтра, 19 ноября, в Украине и других европейских странах состоится старт продаж консолей нового поколения – PlayStation 5. В честь запуска компания Sony устраивает масштабные PR-акции по всему миру. Так Лондоне переименовали несколько станций метро, а таблички у входа к станции Oxford Circus заменили фирменными символами PlayStation – круг, квадрат, крест и треугольник.

Об этом заявил британский аккаунт PlayStation в Твиттере.

Это временный ребрендинг лондонской метрополитена и уже через 48 часов вернутся старые названия станций, передает издание The Verge.

Станцию Mile End переименовали в Miles End, что стало отсылкой к новой эксклюзивной игре для PS5 – Spider-Man Miles Morales.

Станция Lancaster Gate получила название Ratchet & Clankaster Gate – отсылка к будущему эксклюзиву Ratchet & Clank: Rift Apart.

Станция Seven Sisters назвали Gran Turismo 7 Sisters – отсылка к гоночному симулятору Gran Turismo 7 от внутренней студии Sony.

Станцию West Ham переименовали в Horizon Forbidden West Ham – в честь еще не вышедшего экшена Horizon Forbidden West.

Пользователи в Твиттере заметили, что один из обновленных логотипов метро в стиле PlayStation оказался в двух шагах от магазина Microsoft – главного конкурента Sony на консольном рынке.

По данным The Verge, новые логотипы метро в Лондоне останутся до 16 декабря.

Напомним, официальная стоимость PlayStation 5 в Украине: 13 499 грн за Digital Edition и 16 799 грн за консоль с дисководом. Однако первую партию в нашей стране раскупили по предзаказам еще до выхода.

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Автор: Сергей Коршунов