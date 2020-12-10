Получить обе ролевые игры можно до 17 декабря.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store раздают бесплатно две ролевые игры от студии Obsidian – Pillars of Eternity (Definitive Edition) и Tyranny (Gold Edition). Забрать их себе в коллекцию пользователи могут до 17 декабря.

О чем Pillars of Eternity

Pillars of Eternity – это изометрическая партийная ролевая игра от студии Obsidian. У пользователя на выбор 6 доступных рас, глубокая проработка и настройка персонажей. Действия игры разворачиваются в вымышленной вселенной Эора, в стране Дирвуд, страдающей от сверхъестественной напасти. Дети здесь появляются на свет "пусторожденными" – без души. У главного героя есть способность связываться с чужими душами и ему предстоит решить проблему "пусторожденных".

Игра вышла в 2015 году и была восторженно принята критиками и пользователями. Получить ее бесплатно с дополнениями The White March I & II можно на специальной странице в EGS.

О чем Tyranny

Tyranny – это фэнтезийная RPG с тактической паузой, сложным моральным выбором и сюжетными развилками. Игрок берет на себя роль Вершителя судеб, одного из слуг злобного владыки мира Кайроса. Пользователю предстоит выполнять различные задания своего повелителя, захватывать новые территории и решать кому жить, а кому умереть.

Забрать Tyranny с дополнением Tales from The Tiers можно на странице игры в EGS.

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Автор: Сергей Коршунов