Акция закончится 22 декабря в 18:00 по киевскому времени.

Сегодня, 21 декабря, в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась раздача хоррора Alien: Isolation. Получить игру бесплатно можно в ограниченный период – в течение 24 часов.

Трейлер Alien: Isolation

Подробней про Alien: Isolation

Alien: Isolation – это хоррор, созданный по мотивам фильма Ридли Скотта "Чужой".

По сюжету Аманда, дочь Эллен Рипли, отправляется на торговую станцию "Севастополь", куда доставили черный ящик корабля "Ностромо", на котором работала ее мать. По прибытии выясняется, что станция практически опустела, поскольку на нее пробрался смертоносный инопланетный монстр – Чужой. Теперь Аманде нужно выжить и найти способ спастись.

Игра примечательна тем, что здесь очень подробно воссозданы декорации оригинального фильма. К тому же, главная героиня не может убить Чужого, поэтому основной геймплей основан на том, что Аманде нужно прятаться от монстра, делать ловушки, отвлекать его и стараться избегать с ним встречи.

Alien: Isolation вышла в 2014 году и было тепло принята критиками и геймерами.

Напомним, в Epic Games Store действует крупная акция по раздаче игр. С 17 по 31 декабря пользователи получат бесплатно 15 интерактивных проектов. Какой именно тайтл попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00 по киевскому времени. А на то, чтобы забрать игру себе в коллекцию отводится 24 часа.

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Автор: Сергей Коршунов