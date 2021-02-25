Раздача продлится до 4 марта.

На площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store началась нова бесплатна раздача игр. В этот раз геймеры могут получить приключенческую инди-РПГ под названием Sunless Sea. Акция продлится до 4 марта.

Трейлер Sunless Sea

Подробней про Sunless Sea

Sunless Sea – это ролевая приключенческая игра с элементами roguelike от инди-студии Failbetter Games.

Действие игры разворачивается в декорациях Викторианской эпохи с примесью мистики.

Играть предстоит за капитана парохода, который плавает по подземному морю, посещая различные острова и сталкиваясь со множеством опасностей. Кроме того, можно выполнять текстовые квесты, перевозить товары из одного порта в другой и открывать новые места на карте.

Игра вышла в 2015 году на ПК, и получила хорошие отзывы.

Следующим тайтлом в раздаче от Epic Games станет стратегия Wargame: Red Dragon.

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Автор: Сергей Коршунов