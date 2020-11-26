Раздача гонок по бездорожью продлится до 3 декабря.

На площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store началась раздача игры MudRunner. Получить бесплатно симулятор гонок по бездорожью можно до 3 декабря.

Трейлер MudRunner

О чем MudRunner

MudRunner — это гонки по бездорожью с продвинутой физикой, где игрокам предстоит доставлять различных грузы по труднопроходимым лесным локациям, со множеством ям и грязи. В распоряжении водителя 19 мощных грузовиков и внедорожников. Играть можно самому или в кооперативе на 4 человек.

MudRunner вышла в 2017 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Позже ее перенесли на Nintendo Switch. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 77 баллов от геймерской прессы и 7,2 балла от пользователей.

Забрать MudRunner можно на странице игры в Epic Games Store.

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Автор: Сергей Коршунов