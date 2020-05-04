В еще один эксклюзив PlayStation можно сыграть бесплатно

Игра Dreams получила демоверсию.

В PS Store появилась демоверсия одного из свежих эксклюзивов PlayStation 4 – игры Dreams.

Об этом компания PlayStation сообщила в своем официальном блоге.

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Демоверсия Dreams дает доступ к меняющемуся плейлисту с популярными творениями игроков, включая The Ornithologist’s Private Collection, Player Piano Player, Art Therapy и Great Job Human. Также демо позволяет сыграть в первые 20 минут приключенческой игры «Грезы Арта», созданной разработчиками Dreams – студией Media Molecule.

В PlayStation отмечают, что весь прогресс из демо сохранится при покупке полной версии игры. В данный момент Dreams получила скидку в 9% – в PS Store ее можно приобрести за 949 грн. Акция продлится до 6 мая.

Сыграть в демоверсию игры можно здесь.

Трейлер Dreams

Что такое Dreams

Dreams – это эксклюзив PS4, который позволяет пользователям создавать собственные игры. Dreams похожа на смесь социальной сети и площадки YouTube, где игроки могут познакомиться с проектами других пользователей, ставить лайки, подписываться, а также создавать и опубликовывать собственные игры. В Dreams есть внутриигровой редактор, который позволяет делать игры абсолютно разных жанров – от платформеров и гонок до космических симуляторов и шутеров от первого лица.