Остальные части серии получили большие скидки в Steam.

Украинская студия 4A Games празднует 10-летний юбилей игры Metro 2033. В честь этого все части серии получили большие скидки в Steam, а дебютную игру разработчики отдают геймерам бесплатно.

Об этом студия сообщила в Твиттере.

Забрать оригинальную Metro 2033, которую авторы к юбилею вернули в Steam, можно на странице игры.

Скидки в Steam на серию Metro:

Metro 2033 Redux – 55 грн (скидка 80%);

Metro: Last Light Redux – 55 грн (скидка 80%);

Metro Franchise Bundle (3 части и 2 дополнения) – 445 грн (скидка 71%);

Metro Exodus – 229 грн (скидка 66%);

Подробней про Metro 2033

Metro 2033 – это первая часть трилогии шутеров от украинской студии 4A Games. Игра основана на одноименном романе писателя Дмитрия Глуховского. Действия первой части разворачиваются в московском метрополитене, где укрылись люди, спасаясь от последствий ядерной войны.

Трейлер Metro 2033

Над игрой трудились выходцы из студии GSC Game World, создавшей легендарный S.T.A.L.K.E.R. Шутер Metro 2033 вышел в 2010 году. Спустя четыре года разработчики выпустили ремастер игры.

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Автор: Сергей Коршунов