Украинская студия 4A Games празднует 10-летний юбилей игры Metro 2033. В честь этого все части серии получили большие скидки в Steam, а дебютную игру разработчики отдают геймерам бесплатно.
Об этом студия сообщила в Твиттере.
Забрать оригинальную Metro 2033, которую авторы к юбилею вернули в Steam, можно на странице игры.
Скидки в Steam на серию Metro:
- Metro 2033 Redux – 55 грн (скидка 80%);
- Metro: Last Light Redux – 55 грн (скидка 80%);
- Metro Franchise Bundle (3 части и 2 дополнения) – 445 грн (скидка 71%);
- Metro Exodus – 229 грн (скидка 66%);
Подробней про Metro 2033
Metro 2033 – это первая часть трилогии шутеров от украинской студии 4A Games. Игра основана на одноименном романе писателя Дмитрия Глуховского. Действия первой части разворачиваются в московском метрополитене, где укрылись люди, спасаясь от последствий ядерной войны.
Трейлер Metro 2033
Над игрой трудились выходцы из студии GSC Game World, создавшей легендарный S.T.A.L.K.E.R. Шутер Metro 2033 вышел в 2010 году. Спустя четыре года разработчики выпустили ремастер игры.