Самой обсуждаемой игрой оказалась Animal Crossing, а событием – The Game Awards 2020.

Вследствие пандемии коронавируса и локдаунов в 2020 году люди стали чаще играть в видеоигры, а также чаще писать о них в социальных сетях. Так в Твиттере только за прошлый год было опубликовано более 2 миллиардов постов про игры – на 75% больше, чем в 2019-м.

Как стало известно из официального блога Твиттера, игрой, о которой писали больше всего постов оказалась Animal Crossing: New Horizons. В десятку самых популярных вошли также Final Fantasy, Fortnite и Genshin Impact.

Animal Crossing также попал в десятку самых популярных тегов за прошедший год. Однако игра уступила таким тегам, как Fortnite, Call of Duty и PlayStation.

Больше всего твитов о видеоиграх в 2020 году опубликовали японские пользователи. Вот так выглядит десятка стран, откуда "твитили" про игры больше всего:

Япония;

США;

Корея;

Бразилия;

Таиланд;

Великобритания;

Франция;

Индия;

Филиппины;

Испания.

Самые обсуждаемые игровые события в Твиттере:

Премия The Game Awards 2020;

Презентация PlayStation 5 – The Future of Gaming;

Выставка Tokyo Game Show 2020;

Фестиваль Niconico Net Chokaigi 2020;

Презентация Xbox – Xbox Games Showcase.

Самым обсуждаемым киберспортивным событием в Твиттере оказался чемпионат League of Legends Worlds 2020. А самой популярной киберспортивной командой – FaZe Clan.

В Твиттере также отметили, что за прошедший год число уникальных пользователей, которые писали про видеоигры, увеличилось на 49%. Представители соцсети отметили, что с началом 2021 года твиты про игры никуда не денутся. Впрочем, что станет самым обсуждаемым в геймерском сообществе – будет известно спустя год.

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Автор: Сергей Коршунов