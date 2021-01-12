Вследствие пандемии коронавируса и локдаунов в 2020 году люди стали чаще играть в видеоигры, а также чаще писать о них в социальных сетях. Так в Твиттере только за прошлый год было опубликовано более 2 миллиардов постов про игры – на 75% больше, чем в 2019-м.
Как стало известно из официального блога Твиттера, игрой, о которой писали больше всего постов оказалась Animal Crossing: New Horizons. В десятку самых популярных вошли также Final Fantasy, Fortnite и Genshin Impact.
Animal Crossing также попал в десятку самых популярных тегов за прошедший год. Однако игра уступила таким тегам, как Fortnite, Call of Duty и PlayStation.
Больше всего твитов о видеоиграх в 2020 году опубликовали японские пользователи. Вот так выглядит десятка стран, откуда "твитили" про игры больше всего:
- Япония;
- США;
- Корея;
- Бразилия;
- Таиланд;
- Великобритания;
- Франция;
- Индия;
- Филиппины;
- Испания.
Самые обсуждаемые игровые события в Твиттере:
- Премия The Game Awards 2020;
- Презентация PlayStation 5 – The Future of Gaming;
- Выставка Tokyo Game Show 2020;
- Фестиваль Niconico Net Chokaigi 2020;
- Презентация Xbox – Xbox Games Showcase.
Самым обсуждаемым киберспортивным событием в Твиттере оказался чемпионат League of Legends Worlds 2020. А самой популярной киберспортивной командой – FaZe Clan.
В Твиттере также отметили, что за прошедший год число уникальных пользователей, которые писали про видеоигры, увеличилось на 49%. Представители соцсети отметили, что с началом 2021 года твиты про игры никуда не денутся. Впрочем, что станет самым обсуждаемым в геймерском сообществе – будет известно спустя год.